Volby do krajského zastupitelstva úderem 14. hodiny zahájily i obce a města na Jindřichohradecku, tam letos vybírají i kandidáta na senátorský post.

V Deštné do půl třetí dorazilo k urně do hasičské zbrojnice 13 lidí. Mezi prvními byly seniorky Hana Sluková a Věra Šindelářová se psem Hugem. "Považuji to za povinnost každého občana, když půjde k volbám každý, tak to může něco ovlivnit," sdělila Hana Sluková. "Nákazy koronavirem se nebojím, když mám něco chytit, tak to chytím," podotkla Věra Šindelářová.

Jak uvedl starosta David Šašek, prostor zbrojnice je ideální a dobře vybavený. "Poslední roky to praktikujeme právě zde a voliči si již zvykli, komise zde má zázemí i s kuchyňkou," zmínil.

Značky, aby voliči dodrželi odstup

V Deštné zařídili také značky, aby všichni, kdo přijdou rozdělit své hlasy, dodržovali bezpečnostní vzdálenost dva metry. "Nakoupili jsme také propisky na jedno použití, které si budou voliči odnášet, abychom je nemuseli dezinfikovat," sdělila předsedkyně volební komise Stanislava Stejskalová.

Zdroj: Deník/ Lenka Pospíšilová

Podle jejích slov bývá o volby zájem pravidelně. "Senát odhadujeme na 20 až 23 procent," tipla si. Z Hradecka zkoušejí do boje o senátorská křesla jít tři kandidáti. "Jde o Stanislava Mrvku Změna 2020, Vítězslava Jandáka Ano a Jaroslava Chalupského nestraníka za Svobodné," vysvětlila.

Dámská komise si čas u voleb krátí razítkováním a upekly si i výborné občerstvení ke kávě. Po každém voliči se dezinfikuje pult za plentou, k dispozici mají pro voliče i jednorázové roušky či rukavice. Novinkou pro letošní rok jsou i jmenovky členů komise.

Nejstaršímu voliči bylo 76 let, nejmladšímu 33. "Případnou náhradnicí by byla naše účetní nebo já, také jsme raději domluveni s dobrovolnými hasiči," dodal starosta David Šašek.

V Pluhově Žďáru dostala komise i plexisklo



Na obecním úřadu Pluhův Žďár vybavili ryze dámskou volební komisí dokonce průhlednou bariérou jako preventivním opatřením proti nákaze koronavirem.

Jak přiblížila předsedkyně Hana Sedláčková, účast první hodinu byla velmi malá. "Standardně se volby konají zde v zasedací místnosti, k volbám zde občas přijde i 40 procent obyvatel," uvedla.

Zdroj: Deník/ Lenka Pospíšilová

Zatím nedorazily žádné davy. "U nás ani fronty nečekáme, bývá to klidné," popsala s tím, že čas si krátí čtením. Celkem tři okresky mají kolem 750 voličů, spadají pod ně i místní části Červená Lhota, Jižná, Klenov, Mostečný, Plasná, Pohoří a Samosoly.

Do 15. hodiny dorazili jen čtyři lidé, nejmladšímu bylo 41 a nejstaršímu 76 let. "Lidé si vědí rady, vědí jak mají postupovat, většinou jsou připravení už z domova, a tak se u nás dlouho nezdrží," vysvětlila Hana Sedláčková.

Ve školní jídelně v Kardašově Řečici se volební komise ještě nezastavila

Jeden z největších okrsků Jindřichohradecka je Kardašova Řečice, tady se volební komise od začátku voleb ještě nezastavila a pochvaluje si účast.

Zdroj: Deník/ Lenka Pospíšilová

Jak popsala zapisovatelka Zdeňka Bzonková, zažili už i frontu, která však musela dodržovat dvoumetrové rozestupy. "Ve školní jídelně je pořád rušno. Máme opravdu hodně voličů," upozornila s tím, že jejich volební okresek čítá na 1600 voličů a patří k němu u místní části Mnich a Nítovice. Volební komise s přenosnou urnou vyrazí zatím ke třem voličům domů. "Možná se nahlásí i další, počítáme také s návštěvnou domu s pečovatelskou službou," objasnila.

Jak spočítala další členka komise Zdenka Loskotová, tak během první hodinu přišlo asi 60 lidí. "Ještě jsme neměli čas, krátit si čas. Od začátku jsme se nezastavili," řekla.

Na připravené občerstvení zatím jen smutně hleděli. "Po každém voliči musíme vše vydezinfikovat, zábradlí, tužky, stoly, kliky, plochy pro úpravu volebních lístků i urnu," vyjmenovala Zdeňka Bzonková náročnost ohledně preventivních opatření kvůli šíření covid-19.

Volby v cepském hostinci jsou tradičně klidné

V Cepu na Třeboňsku zasedla čtyřčlenná komise. Od začátku voleb do 17. hodiny dorazilo jenom 12 voličů.

Jak zhodnotila předsedkyně volební komise Simona Heřmánková, průběh voleb je dobrý. "Věková struktura voličů se pohybuje kolem středního věku, čas si krátíme povídáním mezi sebou, už od nepaměti se volby konají právě v místní hostinci," dodala s tím, že jejich okrsek má pouze 155 evidovaných voličů a i nadále počítají s klidným průběhem.

I v Cepu dodržují všechna opatření. Do standardní výbavy patří rukavice, dezinfekce i roušky. "Vše je k dispozici samozřejmě i pro voliče," sdělila.

Sedmnáct zapsaných voličů z pětačtyřiceti v Hadravově Rosičce mělo odvoleno v pátek krátce po 18. hodině. "Všichni chodí v rouškách, žádné problémy tu nemáme," chválila Alena Fleišmanová z volební komise. Obec se pravidelně vyznačuje jednou z nejvyšších volebních účastí na Jindřichohradecku.

Ani v Röschově ulici v Jindřichově Hradci, kde je volební místnost v budově mateřské školy, se nesetkali s žádnými problémy. Naopak, všichni voliči chodí v rouškách, dodržují rozestupy, nikdo neměl propadlý občanský průkaz a navíc, volební účast je tu podle volební komise zatím dobrá.

Na 3. základní škole přišel k volbám starosta Jan Mlčák

Úderem 14. hodiny se otevřely volební místnosti. V Jindřichově Hradci a jeho místních částech dle slov mluvčí radnice Elišky Čermákové lidé volí celkem ve třiceti okrscích.

Zdroj: Archiv města Jindřichův Hradec

"Brzy odpoledne odvolil na 3. základní škole také starosta města Jan Mlčák," informovala. Lidé ve městě nad Vajgarem vybírají budoucí zastupitele Jihočeského kraje a také jednoho nového senátora. "V krajských volbách jindřichohradečáci vybírají mezi jedenácti stranami a v senátních volbách mezi šesti kandidáty," vyčíslila Eliška Čermáková.

Volby jsou letos speciální, protože se konají za zpřísněných hygienických podmínek. "Všichni musí mít roušky, dezinfikovat si ruce, dodržovat rozestupy a zpřísněná pravidla platí i pro členy okrskových volebních komisí. Zatím volby v Jindřichově Hradci probíhají bez komplikací," zhodnotila. K urnám lze dorazit ještě v pátek do 22. hodiny a v sobotu 3. října od 8 do 14 hodin.

V Lomnici nad Lužnicí je u voleb zatím slabá účast

Jak popsal předseda volební komise, která sídlí v domě s pečovatelskou službou v Lomnici nad Lužnicí, Pavel Čečka, jejich volební okrsek čítá na 1481 registrovaných voličů.

"Zatím jich dorazilo jen 230," uvedl krátce po 19. hodině s tím, že v sobotu už nával nečeká. Průběh voleb je klidný, lidé dle jeho slov chodí průběžně. "Nejsou žádné návaly ani fronty, voliči i velmi dobře zvládají opatření a jsou na sebe ohleduplní," dodal Pavel Čečka.

Dezinfekce na příchozí čeká přímo u dveří. "Všichni jsou poctiví a využívají ji," podotkl předseda komise, že je všechno, jak má být. "Nosí roušky i rozestupy dodržují," sdělil.

Nejstarší účastník voleb se narodil v roce 1938, nejmladší zatím v roce 1997. Jak upřesnil zatím dorazilo jen kolem 13 až 15 % voličů. "To je dost malá účast, uvidíme, jestli někdo přijde zítra, ale v sobotu vždy bývá slabší účast," uvedl Pavel Čečka.

Ve Velenicích volební komise sleduje aktuální zpravodajství

Volební účast v Českých Velenicích na městském úřadě v Revoluční ulici nepřekvapila, to konstatoval zapisovatel volební komise Petr Škerlecz.

"Účast není kdovíjaká, myslím, že je srovnatelná s minulými krajskými volbami," porovnal, že budou rádi, když dosáhnou standardních třiceti procent.

Jejich volební okrsek zahrnuje seznam asi tisícovky voličů. "Ani dvě stě jich dnes nedorazilo," sdělil před 21. hodinou.

S preventivními opatřeními se vyrovnali dobře jak voliči tak členové komise. "Všichni jsou disciplinovaní, žádný problém nebyl. Nikoho jsme nenapomínali, dezinfekci tady stříkáme na frekventované plochy sami," vysvětlil Petr Škerlecz.

Letos si ani nikdo neobjednal urnu domů. "Mívali jsme pravidelnou voličku, za kterou jsme chodívali, ta nám bohužel zemřela," sdělil smutně.

Čas si krátí čtením aktuálních zpráv na internetu. "Přečetli jsme si informaci o smrti člena volební komise na Chrudimsku, což nás celkem zaskočilo," uvedl.

Během šesti hodin nezaznamenali žádné zajímavé události. Spektrum voličů je ve Velenicích pestré, nejstaršímu voliči bylo 91 let, nejmladšímu čerstvě 18.

V sobotu 3. října očekávají ještě slabší účast. "Ráno přijde jen několik lidí, kteří to spojí s cestou do obchodu," vysvětlil. S ohledem na předchozí volby do kraje, je dle jeho slov volební účast zhruba stejná. "Neregistrujeme, že by měli lidé strach z nákazy koronavirem, kvůli kterému by nepřišli," porovnal standardní a covidové volby Petr Škerlecz.

V Deštné v pátek odvolilo 20 procent registrovaných voličů

Jak informovala zapisovatelka ryze dámské volební komise v Deštné Hana Klusáčková, do 22. hodiny místní hasičskou zbrojnici navštívilo 130 voličů.

Podle jejích slov tak dorazilo více než 20 procent. "Registrovaných voličů do krajských voleb máme 605, do senátních 604. Přijela na nás i kontrola z Jindřichova Hradce a měly jsme všechno v pořádku," uzavřela páteční volební den dobrou zprávou.

První den se obešel bez komplikací

První den krajských voleb se na jihu Čech obešel bez jakýchkoliv incidentů nebo mimořádných událostí. Krátce předtím, než se v pátek zavřely volební místnosti, to potvrdila Alena Karvánková ze správního odboru krajského úřadu. Podle informací z volebních místností napříč krajem odhadla, že volební účast v pátek jen mírně přesáhla hodnotu 15 procent, což je méně než při volbách do krajského zastupitelstva, které se konaly před čtyřmi lety.