Provozovatel restaurace Jiskra v Jindřichově Hradci Zdeněk Matoušek otevřel zákazníkům zahrádku v pondělí v deset hodin. Na otevření se chystal od pátku. „Do té doby jsme nic nevěděli. V sobotu a v neděli jsme to tu posekli křovinořezem, zametlo se, vypucovali jsme stoly, dezinfikovaly se toalety,“ shrnul práce před otevřením Zdeněk Matoušek. Kontrolovat příchozí, zda jsou negativní, bude podle něho hygiena nebo policie.

„Očekáváme, že někdo přijde na kontrolu, ale jak to přesně bude, to nevím,“ řekl muž, který v restauraci pracuje jednadvacet let. „Teď je to takové, jako by člověk začínal od nuly. Ztráty čítáme jako všichni. Okénko bylo otevřené, v zimě jsem zavřel, otevíral jsem prvního dubna. Okénko nepokryje ani energie v zimě na topení, spíše je to o tom, že jsme v práci,“ přemítá provozovatel restaurace, jejíž předzahrádka má běžně kapacitu 48 míst.

Nyní jsou stoly omezené pro čtyři. Předzahrádka restaurace Jiskra má tedy nyní jen 36 míst. „Rodina může být u jednoho stolu, ale pokud přijede pět dělníků jedním autem, tak pouze čtyři mohou být u jednoho stolu, pátý musí sednout vedle,“ poznamenal k vládním pravidlům. Zdeněk Matoušek řešil před otevřením například i prošlé spotřební lhůty na zásobách. „Mám sklad s potravinami, kterým došly záruky. A to třeba u nealkoholického piva, džusů…to nám nikdo nevykompenzuje,“ poukázal na to, co musel vyhodit. Zaměstnance nepropouštěl.

Velký příliv zákazníků v pondělí ale neočekával. „Dnes moc lidí nepřijde, protože začne pršet, na pivo je zima,“ domníval se. Na pivo a kávu přišel v pondělí do restaurace Jiskra Vladislav Šlechta. „Těšil jsem se moc, protože točené pivo jsem dlouho neměl. Chodil jsem na obědy do Jiskry už i dříve," zmínil muž z Jindřichova Hradce.

Na náměstí Míru v pondělí doupravovala venkovní zahrádku Bohunka Goralíková z podniku Střapatá Bohunka - bistro & café, cukrárna, pekárna. Lidé tu mohou posedět ráno u snídaně, v poledne u oběda nebo odpoledne u kafe a zákusku. Majitelka se těšila na atmosféru, až se setká se zákazníky. „Těšila jsem se moc, až si s nimi popovídám. Mám radost, že stálí hosté chodí. Všichni jsou vysmátí, že mohou posedět,“ líčila podnikatelka, která Střapatou Bohunku provozuje už sedm let. „Lidé jsou zvyklí sem chodit, máme tu i pískoviště pro malé děti,“ podotkla. Vzhledem k nepříznivému počasí v pondělí velký nával hostů neočekávala.