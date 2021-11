Doklady o bezinfekčnosti musí od pondělí prvního listopadu kontrolovat majitelé restaurací a hospod. Důvodem je rychlý nárůst počtu nakažených covidem. Návštěvníci těchto podniků se prokazují potvrzením o očkování nebo negativním testem. Bez dokladu hosty personál neobslouží.

V jindřichohradeckém Hotelu Concertino – Zlatá Husa byli ubytovaní hosté již zvyklí na kontrolu bezinfekčnosti. „Ubytování se museli už déle prokazovat, takže recepce je už zaběhlá. Pro restauraci je to nová věc a nejde s tím nic dělat, než to respektovat a dodržovat. Avšak stalo se nám, že první hosté v pondělí potvrzení neměli, takže jsme je nemohli obsloužit a odešli,“ popsal nepříjemnost Michal Švihálek, spolumajitel hotelu.

Na oběd do restaurace běžně přijde i více než sedmdesát lidí za den. V pondělí bylo ve Zlaté Huse na obědech třicet až čtyřicet hostů. Ti, kteří v pondělí dorazili, neměli s kontrolou problém. „Už na to byli připravení z médií. Víme ale, že by jich přišlo více, takže objem obědů je řekněme o třetinu menší,“ míní Švihálek. Dodal, že nové nařízení může být do budoucna pro podniky problematické. „Nedokážu odhadnout, jak velká ztráta to pro nás bude. Asi je takové opatření potřeba, protože čísla nemocných stoupají. Bohužel naše podnikání je vždy na první ráně, kde se omezuje. Z toho jsme trochu smutní, ale chápeme to,“ zamýšlel se.

Nyní jsou v Hotelu Concertino – Zlatá Husa ubytování i zahraniční turisté. „Nestalo se nám, že by nějaký cizinec odjel kvůli nařízením. Ale máme hodně dotazů od hostů, kteří u nás mají rezervaci na nadcházející období. Neočkovaní se ujišťují, co si mají přivést,“ zmínil s tím, že ten kdo není očkovaný, musí dodat potvrzení o vykonání PCR nebo antigenního testu. „My přes elektronickou aplikaci oskenujeme QR kód, rozsvítí se to zeleně, že to je v pořádku a tím je to vyřízené. Toto je anonymní, nezískáváme žádné údaje,“ poznamenal Michal Švihálek.

V třeboňské restauraci a penzionu U Slunce dopolední zákazníci kontrolu včera očekávali. „První tři lidé, kteří přišli po otevíračce, měli vše připravené. Je to ale začátek. Neznamená to, že se neobjeví člověk, který se bude stavět na zadní,“ zdůraznil Ondřej Lebr, spolumajitel restaurace a penzionu U Slunce. Z nového nařízení nadšený není. „Moc se nám to nelíbí, ale respektujeme to. Chceme mít vše v pořádku a nechceme dělat zbytečné cukance,“ komentoval.