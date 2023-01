Chlapec se poprvé podíval na svět v sobotu po půl desáté dopoledne. Vážil 3500 gramů. Jeho šťastnými rodiči jsou Roman a Lenka Binderovi z hradecké místní části Buk. "Měl přijít na svět 13. ledna, ale nechtělo se mu. Máme samozřejmě radost, že bude první jsme nečekali a zjistili jsme to až na porodním sále. Je to naše první miminko," řekla šťastná maminka Lenka. "Celá rodina se sešla, abychom malého zapili. Myslím, že bude hodně zdravý. Antonín se jmenoval můj děda a říkali jsme si, že to je docela pěkné jméno," dodal tatínek Roman.