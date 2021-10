První sníh letošní zimní sezony přišel na Šumavu o více než měsíc dříve. Potvrdil to starosta Kvildy Václav Vostradovský. "Loni bylo poprvé bílo až 20. listopadu," řekl.

První sníh roku 2021 na Kvildě. | Video: Václav Vostradovský

Ten letošní první sníh ale dlouho nevydrží. Poprašek napal v noci na 13. října, ale už během dopoledne zase pomalu mizel. "Předpovědi ovšem prorokují, že by další studená fronta a s ní i sněžení mohlo přijít do několika málo dnů," řekl kvildský starosta. Právě on z prvního letošního sněhu postavil prvního sněhuláka.