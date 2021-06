Relaxační bazén byl podle slov Marcely Kůrkové, vedoucí plaveckého jindřichohradeckého bazénu, vypuštěný. Sportovní, zůstal napuštěný. I proto se mohl areál rychle znovu otevřít. „V prvních vlnách epidemie jsme vypouštěli všechny. Ale pak jsme se rozhodli, že sportovní necháme napuštěný. Vypouštění bazénů je spojené s různými riziky a úskalími. Bazény mohly otevřít v pondělí 31. května. Chtěli jsme rychle lidem nabídnout službu,“ komentovala vedoucí středeční otevření téměř po půl roce s tím, že do bazénu může v jednu hodinu najednou přibližně 110 osob.

Možnosti hned ve středu trénovat využil sportovní plavecký klub. „Byli tu stálí návštěvníci, příležitost využili i první turisté. Návštěvníci ale musí mít negativní test na covid z oficiálního odběrového pracoviště,“ zdůraznila podmínku s tím, že děti do šesti let mají výjimku, test mít nemusí. „Samotesty zohledněny nejsou, ani testy ze školy. Stát to nastavil neférově oproti jiným oborům. Současná pravidla jsou limitující pro všechny,“ vysvětlila, co může být pro lidi překážkou.

V bazénu plaval včera návštěvník Libor Loula s pětiletou dcerou. „Nikdy jsem tu nebyl, je to tu velice rodinné, přátelské, což v Praze, kde poblíž bydlím, není zvykem. Dcera si to tu užívá, v bazénu nebyla třičtvrtě roku. Jsme tu na cyklovýletě a dali jsme si přestávku, abychom si odpočinuli,“ usmíval se tatínek, když plaval dceři naproti. „Líbí se mi, jak tu mají zmáklou teplotu. Je tu teplý vzduch i bazény. To je pro nás důležité,“ řekl ke koupání.

Jindřichohradecký plavecký bazén kvůli uzavírce sčítá ztráty v řádech milionů korun. „Přišli jsme o obrovské tržby," zhodnotila vedoucí.