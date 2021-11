Ačkoliv nedalekou horu Kleť halil mlžný oblak inverze, návštěvníky Bohouškovic příjemně hřály sluneční paprsky. Velký stan stál skutečně na zelené louce, stánky s rozmanitými řemeslnými a domácími výrobky byly příchozím k dispozici i na prostranství před stanem. Lidé rádi ochutnali dobroty od perníčků přes zákusky, gulášek, domácí chléb až po dobrý čaj, punč nebo svařené víno. K mání byly rozmanité výrobky z medu, bylinné masti, usušené bylinky, svíčky, vánoční dekorace, pletené i šité výrobky, šperky, zavařeniny, ba i krmítka pro ptáky a mnoho dalšího.

„Je to třetí akce spolku Dary ze statku,“ řekla jeho předsedkyně Kristýna Nejedlá, jejíž statek v Bohouškovicích byl tím, kdo tentokráte akci poskytl zázemí. „Mezitím do spolku přibylo šest dalších nadšenců, kteří tuto akci podporují.“ Spolek nejenom zaměřuje své počiny vždy jinak tématicky, ale také střídá místa konání. „Jsou to všechno lidé, kteří vedle svého zaměstnání ještě něco dalšího vytváří a prostřednictvím spolku o tom chtějí dát vědět,“ vysvětlila Kristýna Nejedlá. „Vítáme všechny šikovné lidi z jižních Čech.“ Veselou partu uvnitř stanu tvořily například členky českokrumlovské organizace Českého zahrádkářského svazu v santaklausovských čepičkách, jejichž stánek oplýval především čerstvým chvojím vonícími vánočními aranžmá. Své ruční výrobky ale nabízely další tvůrkyně a kutilové z okolí blízkého i vzdálenějšího. „Každý jarmark je vždy něčím ozvláštněný,“ řekla Kristýna Nejedlá. „Jde o to, aby lidi setkání nadchlo, aby se jim mezi námi líbilo a pohladilo je po duši.“

Spolek už spřádá další plány. Příští jarmark chystá na jaře v Křemži. „A pak otevřeme náš statek tady v Bohouškovicích, který se stane i zázemím spolku Dary ze statku,“ prozradila Kristýna Nejedlá. „Pak v něm bude pro veřejnost otevřeno každý víkend. Navíc svou bylinkovou zahrádku přesouvám na pole za statkem, kde vytvoříme něco jako komunitní zahradu. Prostor pro vytvoření zahrádky tam bude mít k dispozici šest zájemců. Plocha je již vyhnojena. Zpřístupněním zahrady tento projekt odstartujeme. Je postaven na domácích produktech, pokud to jde, snažíme se vyrábět a tvořit z toho, co máme. A zabírá to. Lidem se to líbí.“

Na jarmarku zazněla i muzika a písničky v podání dua Náhlá změna, děti si mohly projít stezku za pokladem, nechyběla soutěž o nejlepší perníčky a rodiny se mohly potěšit i pohledem na betlém z přírodních materiálů, který stojí před statkem.

"Velké poděkování patří Monice Vodičkové, Gabriele Bartošové, Adrianě Křížkové, Dáše Hrdličkové a Mirce Rypotové," vyzdvihla Kristýna Nejedlá. "To jsou ženy, jež jsou srdcem Darů ze statku. A všem zúčastněným a dobrovolníkům."