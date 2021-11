Jak informoval Josef Slavík z českobudějovické pobočky České hydrometeorologického ústavu, přes noc ve východní části Jindřichohradecka může napadnout i šest až sedm centimetrů sněhu. "Zatím není povrch země promrzlý, a tak nám bude sníh odtávat," uvedl meteorolog. Udržet by se mohl jen ve vyšších polohách.

V noci však teploty klesnou pod bod mrazu na -2 až -5 °C a mohou se tvořit náledí i ledovky. Obezřetní by tak měli být i motoristé. "Nejvýraznější srážky můžeme čekat od Třeboně na východ i během víkendu, sněžit má ze soboty na neděli a bohatší na sněhové srážky může být také úterý v příštím týdnu," dodal Josef Slavík.

S sněhovou nadílkou mohou počítat také obyvatelé v Novohradských horách na Českobudějovicku. "Tam by mohlo spadnout deset až patnáct centimetrů, tam by se to mohla sněhová pokrývka i nějakou dobu vydržet," odhadnul.