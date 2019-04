Podnik Povodí Vltavy jim na cestu přiškrtil řeku, od pátečního večera do sobotního rána vodohospodáři vypouštěli ve Vyšším Brodě pouhých pět kubíků vody, a tak byla plavba do kempu U Milana a do Zlaté Koruny velmi poklidná.

Zdeněk z Rájova přijel do kempu U Trojice s paddleboardem, kde si ho nafouknul ruční pumpou. V doprovodu kamaráda ze střední školy, který jel na kanoi a dělal mu technický support pro případ, že by se "cvakl", vyrazili zpátky do Rájova. "Řeka se takhle dá sjet v pohodě, stoupnu a jedu," vysvětlil Zdeněk, který měl, kromě neoprenových ponožek, na sobě běžné oblečení. "A až dojedeme domů, vyrazíme do Zlaté Koruny do hospůdky, kde zahájení sezóny s ostatními zapijeme."

S obřím paddleboardem pro více lidí zvaným Big přijela parta z Hluboké nad Vltavou. "Na tom se dá sedět, pádlovat i ležet," popsal Petr Čech, který má firmu se sportovním vybavením a na velkých paddleboardech by rád vozil i turisty. "Jezdí se s tím dát jak po Lipně, tak po Vltavě. Je to dobré i pro rodiny, stočíte to do tašky, hodíte do auta a jedete."

O skvělý hudební doprovod se postarala jihočeská folková kapela Tom Band.