Jindřichův Hradec – První letošní miminko, které se narodilo v jindřichohradecké porodnici, je Kristýnka Boudová z Dačic.

Kristýnka Boudová se narodila 1. ledna jako první novoroční miminko jindřichohradecké nemocnice. | Foto: Deník/ Jana Formánková

Na svět se vyklubala 1. ledna ve 20 hodin a 28 minut. Vážila 3 610 gramů a měřila 51 centimetrů. Po návratu z porodnice ji přivítá tatínek Roman. „Jméno Kristýnka vybral tatínek a doma se na ni těší ještě osmiletý bráška Tomášek. Tatínek narození dcery oslaví a my si o tom popovídáme. Porod byl náročný, ale rychlý. Trvalo to jen šest hodin a Kristýnka se narodila přirozenou cestou“, zmínila maminka Petra Boudová.



Další novoroční prvenství získal chlapeček Matyáš Hrůša, jenž se stal prvním občánkem roku v Jindřichově Hradci. Narodil se mamince Kateřině Mácové 2. ledna v 7 hodin a 53 minut. Jakmile se maminka zotaví, vrátí se spolu do Otína za tatínkem Michalem Hrůšou. „Jméno Matyáš bylo pro synka to první, které nás napadlo. Doma ho čeká bráška. Nepočítali jsme s tím, že budeme první, takže to ani extra slavit nebudeme,“ říká šťastná maminka Kateřina Mácová.