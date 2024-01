„Já jsem se v Jindřichově Hradci narodila, to byl asi hlavní důvod, protože jsme chtěli být blízko rodiny a navíc všechny mé kamarádky si to tu chválily. I já jsem tady v porodnici maximálně spokojená, je tu skvělý personál,“ zhodnotila novopečená maminka Kristýna Doležalová.

Původní termín porodu lékaři stanovili na 8. ledna, malá Ellen si tak na svět pospíšila. „Porod byl dlouhý a náročný, byli jsme v porodnici už 30. prosince v šest večer, to nás ale ještě poslali domů. Druhý den jsme přijeli znovu na desátou hodinu dopoledne, pak praskla plodová voda a začal porod. Vůbec jsem nemyslela na to, že by Ellenka mohla být první hradecké miminko, spíš jsem to chtěla mít co nejrychleji za sebou,“ popsala své pocity šťastná maminka Kristýna s tím, že Ellen nakonec přišla na svět císařským řezem. Miminko vážilo 2,75 kilogramu.

O jménu pro svojí holčičku měli novopečení rodiče jasno už dlouho před porodem. „Jméno Elena se mi líbilo vždycky a chtěla jsem ho v klasickém znění, ale partner mi to trochu předělal. Přidal ještě jedno L a ubral písmeno A,“ přiblížila paní Kristýna.

Oba rodiče jsou ze svého prvního společného potomka nadšení. „Je to něco neskutečného a nádherného. Když člověk procházel nemocniční chodbou a uslyšel ten křik, zahnul dovnitř do pokoje a uviděl ten malý uzlíček. Už jsem také malou krmil z lahvičky,“ pochlubil se Deníku tatínek Lukáš Píha. Malá Ellen zatím prospí většinu dne, v noci ale maminku umí pořádně potrápit a pláče v kuse i několik hodin.

Zdroj: Jana Urbanová

První miminko narozené v okrese Jindřichův Hradec přišel ve čtvrtek navštívit také ředitel nemocnice. Ellen i její mamince poblahopřál a předal drobné dary. „Měli jsme pro malou Ellenku připravený zlatý řetízek s přívěskem ve tvaru čtyřlístku, dále dostala plyšového medvídka s přáníčkem a maminka si od pana ředitele převzala kytici,“ řekla mluvčí jindřichohradecké nemocnice Eliška Čermáková.

Loni si porodnice v jindřichohradecké nemocnici připsala dokonce první miminko v kraji. Byla jím Veronika Machová, která přišla na svět 1. ledna 2023 už 13 minut po půlnoci a neplánovaně tak přerušila svým rodičům silvestrovské oslavy.