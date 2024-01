Městský úřad v Jindřichově Hradci zahájil s chovatelkou psů správní řízení, které ale trvalo déle než dva roky. Krajský úřad Jihočeského kraje totiž v odvolacích řízeních opakovaně nesouhlasil s propadnutím zvířat v rámci správního trestu a proto byli psi převedeni do náhradní péče. Přestože jejich majitelka si je z útulků nemohla sama vzít zpět, měla možnost je komukoliv darovat nebo prodat. „Této možnosti chovatelka využila a ze 45 psů převedených do náhradní darovala celkem 30 zvířat novým chovatelům,“ uvedla mluvčí městského úřadu v Jindřichově Hradci Karolína Bartošková.

Psi nezodpovědné majitelky skončili v několika útulcích po celé republice. Pět teriérů z množírny putovalo do útulku v Táboře. „Při příjmu bylo všech pět pejsků dehydratovaných, vyhublých, vyčerpaných, se zplstnatělou srstí plnou výkalů. Stav jejich srsti znemožňoval přirozený pohyb a vyměšování, výkaly se dále v srsti hromadily. Po ostříhání a vykoupání se ukázal dlouhotrvající zánět kůže. Všichni měli enormně a bolestivě přerostlé drápky, na zoubkách vrstvy zubního kamene, v dásních byl velký zánět. Muselo být pro ně velmi nepříjemné přijímat potravu. Někteří měli na sobě kousná zranění různého stáří. Pejsky trápily vnitřní i vnější parazité. Obě jorkšíří holčičky měly obrovský a dlouho neléčený zánět v uších,“ popsala otřesný stav přijatých psů za táborský útulek jeho vedoucí Kamila Šťastná s tím, že v mnohem horším stavu byla jejich psychika.

Na množírnu v Plavsku upozorňovali lidé už dříve, psi žili v přízemí i podkroví

Rozhodnutí krajského úřadu konečně rozvázalo ruce útulkům, které se přes dva roky o týrané pejsky starají a nemohly je umístit do nových domovů. „Jsme samozřejmě moc rádi, že se po velké snaze všech zapojených povedlo dosáhnout tohoto výsledku a pejsci mohou hledat nové domovy. Přáli bychom si, aby to přišlo dříve, ale důležité je, že nakonec tento verdikt přišel. Z pěti pejsků, kteří byli v naší péči, jsou již čtyři spokojeně se svých domovech a na nový domov u nás čeká již jen milý Gimly. Věříme, že i on brzy najde nový domov, zájemci se již začínají ozývat,“ neskrývala radost Zdenka Fürst z táborského útulku s tím, že si na výběru nového domova pro posledního z týraných pejsků dávají záležet.

Chovatelka psů z Plavska byla v dubnu 2023 uznána pravomocně vinnou z přestupku na úseku ochrany zvířat proti týrání. Kromě toho žena bude muset uhradit náklady za předběžnou náhradní péči. Zákaz chovu psů ale nakonec uložen nebyl.