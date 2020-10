Jste si vědom nějaké chyby v rámci kampaně? Udělal byste něco jinak, když byste mohl vrátit čas?

Chybělo mi, že jsem nemohl více uplatňovat kontaktní kampaň. Před volbami jsem vždycky šel na náměstí, koupil několik tisíc růží a zval především ženy k volbám. To jsem ale nepovažoval za dobré a služné s ohledem na Covid. Jinak, že bych udělal nějakou chybu, nebo něco špatně, si neuvědomuju.

Co budete dělat dál? Kde se chcete uplatnit?

Musím si samozřejmě vydechnout a půjdu si zažádat o důchod, protože na něj mám nárok. Také se budu věnovat věcem, které mě baví, což je drobné chovatelství, zahrada a také budu mít víc času na sportovní rybolov. Navštívím rodinou a děti. Nezůstanu určitě sedět doma. Máme hodně práce kolem baráku a ještě se staráme o zemědělskou usedlost po rodičích. Budu víc fyzicky aktivní, což mám rád a v oblasti psychické a duševní bych si chtěl trochu odpočinout.

Co říkáte na citelné oslabení ČSSD v senátu, kde vám reálně hrozí, že přijdete o senátorský klub?

To se asi stane, pokud se někdo nepřidá. Je to proces, který je dlouhodobý. Odpovídá to poklesu ve veřejné politice vůbec. Dnes se do Senátu, kde je většinový systém, mají dostat spíš lidé, kteří nejsou výrazně spojeni s politickou stranou. Lidé jim dají důvěru, protože spíš než pozitivní věci, hodnotí to, že na ně nejsou známy nějaké negativní věci. Na jedné straně mi někteří voliči připisují k dobru to, že jsem se postavil proti účasti sociální demokracie ve vládě, ale nakonec sociálně demokracie ve vládě je, tak si možná řekli, že to bylo málo. A některým to mohlo vadit, že jsem proti tomu byl. Sociální demokracie je teď bohužel ve stavu nedobrém, co se týče důvěry občanů.

Myslíte si, že jedním z důvodů vaší porážky je vládní spolupráce ČSSD s ANO?

Určitě mi to nepomohlo. U pozorných občanů, kteří sledují politickou scénu, si myslím, že ne, že viděli moje postoje. Nějaký negativní vliv to mohlo mít, ale obecně to stranictví dnes nepomáhá. Měl jsem nabídku kandidovat za nějaké sdružení, které by bylo tvořeno vícero veřejnými subjekty, a tu značku bych tam neměl. To bych ale nepovažoval za slušné, protože já sociální demokrat programově jsem. Když bych řekl, že nebudu za sociální demokracii, tak bych chtěl dávat signál, že sociální demokracii nehájím, a to by nebyla pravda.