Dačice/Červený Hrádek - Ve čtvrtek ráno zachytil občan na mobilní telefon pumu v okolí obce Červený Hrádek. Další oznámení o nezvyklém návštěvníkovi našich končin přišlo z okolí Dačic. Zvíře měli vidět u Markvarce.

Puma americká. Ilustrační snímek | Foto: Wikimedia/CC BY 2.0:Tony Hisgett

Že by to mohla být puma americká, usoudili odborníci na základě videa z mobilu. Pravděpodobně to je jedinec, jenž si už několik dnů užívá svobody po útěku od chovatele a pohybuje se mezi krajem Vysočina a naším. Specialisté záznam dál zkoumají a vyhodnocují.