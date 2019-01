Jindřichův Hradec – O vypsání dvojice veřejných zakázek rozhodli na svém posledním zasedání jindřichohradečtí radní.

Zadní terasa domu 174/I. | Foto: archiv MěÍ

První ze zakázek se týká sanace nemocničního vodojemu. „Konkrétně se jedná o výměnu krytiny střechy, sklobetonových výplní otvorů, oken a dveří, opravu fasády a zřízení nového hromosvodu,“ uvedla mluvčí radnice Karolína Bartošková s tím, že předpokládané náklady dosahují výše téměř dvou milionů korun. Opravovat by se vodojem měl přes léto.



Peníze, konkrétně 1,53 milionu korun, hodlá vedení správy města investovat také do pokračující opravy fasád domu s číslem popisným 174/I na náměstí Míru. Zde stavební práce započaly už v loňském roce, letos se bude pokračovat opravou zadního traktu. „Součástí návrhu veřejné zakázky je také požadavek na zateplení stropu a obnovu izolace na zadních terasách,“ popsala Karolína Bartošková. V tomto případě je termín stavebních prací od 15. dubna do 31. července.