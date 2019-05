Co podniknout s nábřežím? Úřad už má jasno. Na základě podnětů rady města a dopravní komise vznikla studie situace, na jejímž základě by měl vyrůst projekt přestavby tohoto dopravně vytíženého prostoru.

Podle radního Bohumila Komínka zatím není jasné, zda bude projekt řešit pouze dopravu, nebo celé nábřeží včetně břehu Vajgaru.

„Na vajgarském mostu je potřeba vyřešit cyklodopravu i pěší, kterým by měl sloužit nově rozšířený společný chodník po břehu. Důležitá bude také situace na nepřehledné křižovatce ulic Claudiusova a Denisova, a to včetně odbočování do levé části Denisovy ulice, bezpečnosti přecházení a rozšíření parkovacích míst tam, kde to bude možné,“ vysvětlil.

V současné době má úřad výjimku z hlukové studie, která říká, že do konce roku 2020 by z nábřežní silnice měly zmizet hlučné dlažební kostky.

Samostatný projekt má podle radních vzniknout na úpravu vjezdu do Bezručovy ulice a na parkoviště Jitřenka. Zahrne také bezpečnější přecházení v těchto místech.