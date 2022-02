Především rodiče menších dětí tento problém vnímají velmi citelně. „Je to snad čím dál horší. Musím mít malou skoro pořád za ruku, aby náhodou nevběhla do trávy a něco nevymázla,“ zlobí se Alena Stará. Dodala, že na nějaké domluvy majitelům psů si netroufá. „Když vidím, jak se tváří jako by nic, že ten pes snad ani nepatří k nim, občas jsem něco řekla. Ale kolikrát jsou pěkně sprostí. Měli by dostávat pořádné pokuty. Ale bohužel jsem tady ještě nepotkala nikoho od policie,“ krčí rameny.

Malého pejska chodí na sídlišti Vajgar pravidelně venčit Věra Kopečná. Sama po svém mazlíkovi, který váží jen kolem kila a půl, poctivě z trávy vybírá doslova miniaturní „bobíčky“. „A nehorázně mě rozčiluje, když nám pak pod okny leží hned několik hromad od velkých psů,“ říká. Stejně jako Alena Stará už se ale do debat s nezodpovědnými venčiteli nepouští. „Nehodlám se už s nikým dohadovat. Většinou jsou drzí a člověk by měl strach, co pak může schytat,“ podotkla Věra Kopečná. V opatřeních by však klidně přistoupila i k omezení velikosti psů, které je možné chovat v panelovém domě.

Město o problému ví, řešení moc není

Problém s neukázněnými pejskaři sice vnímá i vedení města, ale příliš možností k řešení situace nevidí. „Znečištění veřejných prostranství od psích exkrementů je dlouhodobě palčivý problém zejména na sídlištích,“ říká vedoucí organizačního oddělení Odboru kanceláře starosty Petr Kolář. Podle jeho vyjádření se dá ale předpokládat, že situace se nezlepší, pokud se zásadním způsobem nezmění myšlení a přístup samotných majitelů psů. „Přistihnout majitele psa přímo při činu, tedy ve chvíli, kdy odchází, aniž by po svém zvířeti exkrement uklidil, není z podstaty věci vůbec jednoduché,“ zmínil.

Upozornil ale, že v případě přistižení, jsou strážníci nekompromisní. Postih v podobě pokuty v řádu stokorun, nebo správního řízení, může být opravdu citelný.

Petr Kolář nastínil i další možnost, jak majitele přimět, aby začali po psech exkrementy řádně uklízet. „Veřejnost na neukázněného pejskaře může poukázat a pomoci tak k odhalení konkrétního společensky nepřijatelného chování. Přitom je však zřejmé, že takové jednání vyžaduje značnou dávku občanské statečnosti,“ podotkl. Aktuálně přitom město neeviduje zvýšený počet stížností k výskytu psích exkrementů ve veřejném prostoru.

Na poplatcích město vybere stovky tisíc

V Jindřichově Hradci a jeho místních částech je aktuálně evidováno 1943 psů a majitelé za ně na poplatcích loni zaplatili 602 617 korun. O rok dříve to bylo 543 948 korun. To ale pejskaře neopravňuje k tomu, aby po svých mazlíčcích přestali uklízet v domnění, že to za ně v rámci poplatku provede město. Naopak. Ti, kteří řádně zaplatí, mají možnost si vyzvednout speciální sáčky, které jim s úklidem exkrementů pomohou. Jak zmínila vedoucí oddělení místních poplatků Alena Fleišmanová, město sáčků loni nakoupilo za 79 992 korun. „ Přednostně jsou vydávány držitelům, kteří chovají psy v bytových domech, a tudíž nemají možnost venčit psy jinde než na veřejných prostranstvích města,“ objasnila. Upozornila také na to, že poplatky, které majitelé psů městu zaplatí, jsou příjmem rozpočtu. „Nelze tedy říci, že tyto peníze jsou investovány konkrétně zpět do této oblasti. Jsou součástí všech příjmů, které má město k využití pro svůj rozvoj v následujícím roce,“ vypověděla Alena Fleišmanová.

Město v minulosti přistoupilo například k tomu, že na chodníky byly namalovány piktogramy upozorňující majitele psů na nutnost úklidu a po sídlišti jsou rozmístěné i odpadkové koše a stojany se sáčky na psí exkrementy.

Poplatek za psa v Jindřichově Hradci

- bytové domy - za prvního psa 800 Kč, za druhého a každého dalšího 1200 Kč,

- rodinné domy - za prvního psa 200 Kč, za druhého a každého dalšího psa 400 Kč

- v místních částech - za prvního psa 100 Kč, za druhého a každého dalšího 200 Kč

Poplatníci starší 65 let platí v bytových domech 200 Kč, v rodinných domech 100 Kč a v místních částech 50 Kč.