Radní města Třeboně schválili poskytnutí dotace zaměřené na podporu sociálních služeb v Třeboni.

Ilustrační foto. | Foto: Redakce

Do zastupitelstva města tak míří materiál, na základě kterého by se mělo schválit poskytnutí dotace pro Oblastní charitu Třeboň. Z této částky půjde část na činnost Občanské poradny a část pro Sociálně terapeutickou dílnu Motýl. Jak uvedla tajemnice města Petra Jánská, Občanská poradna poskytuje pomoc při zvládání a řešení obtížných životních situací například dluhové poradenství a to diskrétně a bezplatně. Loni využilo služby poradny celkem 106 osob a předpoklad na tento rok je z Třeboňska 150 osob a přímo z Třeboně pak 130 klientů. Dle statistik jsou klienty osoby od 16 let věku v nepříznivé sociální situaci.