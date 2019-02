Stovky tisíc údajů zaznamenaly za poslední čtvrtletí roku 2018 a letošní leden informativní měřiče rychlosti, které městská policie obsluhuje na čtyřech místech ve městě – u krematoria, v Rezkově ulici (výpadovka na Prahu), v Jáchymově ulici u Slavíkova lesa a v Políkně směrem pryč z Hradce.



Kromě posledního zmíněného radaru naměřily všechny průměrnou rychlost řidičů vyšší než povolených 50 km/h. Mimo jiné se našel také řidič, který kolem městského hřbitova (poblíž místa, kde před lety přišel při nehodě o život chodec) projel rychlostí 220 km/h.



Výstupy z měřičů komentoval vrchní strážník hradecké městské policie Luboš Müller. „Řidič, který vidí na panelu svou skutečnou rychlost, zpravidla zpomalí. Úbytek rychlosti tak činí pět až jedenáct kilometrů v hodině,“ vysvětlil s tím, že město má díky radarům také přehled o vytíženosti jednotlivých silnic.



ÚDAJE Z RADARŮ

Výpadovka na Prahu (ve směru do centra města)

- max. rychlost: 148 km/h

- průměr. rychlost: 58,8 km/h



Jáchymova ulice (ve směru do centra města)

- max. rychlost: 104 km/h

- průměr. rychlost: 43,7 km/h



Vídeňská, u krematoria (ve směru do centra města)

- max. rychlost: 220 km/h

- průměr. rychlost: 56,4 km/h



Políkno (směr od Hradce)

- max. rychlost: 126 km/h

- průměr. rychlost: 55,7 km/h