Od pátku 28. do soboty 29. dubna byly Radimovice u Želče samý květ. Pravidelnou jarní prodejní výstavy květin tu pořádali členové a členky místní základní organizace Českého zahrádkářského svazu. Radimovickou sokolovnu zaplnily překrásné květinové aranže a prostranství před ní pak zahrádkáři, zahradnice a další prodejci se svými stánky.

Radimovice opět žily květinovou výstavou. Podívejte se na tu nádheru | Video: Lenka Pospíšilová

K vidění a koupi byla sadba zeleniny, skalničky, trvalky, konifery, okrasné rostliny a keře, kaktusy, sukulenty, roubované okurky, bylinky, balkonovky, jiřiny, mečíky, ale také zahrádkářské potřeby, koření, výrobky z proutí, uzeniny, zákusky a další pestrý sortiment. Voňavé výstavy zde mají dlouholetou tradici, první se konala už v roce 1982. Sjíždí se sem vždy pěstitelé z celého Táborska a amatérští zahrádkáři si zde mohou kromě nákupu nechat i poradit od profesionálů.

OBRAZEM: Voňavá výstava přilákala do Radimovic desítky zahrádkářů

Za dva týdny se uskuteční další z tradičních akcí v nedalekých Chotovinách. Zde se vše odehraje v kulturním domě a jeho okolí od 12. do 14. května. V pořadí 21. ročník nabídne v pátek a v sobotu od 9 do 18 hodin, a v neděli od 9 do 13 hodin podobný sortiment, mimo jiné letničky, skalničky, léčivky, ovoce a zeleninu, stromky a keře, zahradní techniku, dárkové a proutěné zboží, dřevěné hračky a další.