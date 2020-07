Riziko lidského činitele v železničním provozu umí snížit takzvaný radioblok. Po třetí nehodě ve Vodňanech, té z roku 2011, ho na zdejší trať osadila česká firma AŽD. Nicméně současné normy to nedovolují ho na další regionální a celostátní dráhu instalovat.

„Radioblok, který automaticky nedovolí strojvedoucímu odjet bez svolení dispečera a nedovolí jízdu dvou vlaků proti sobě, byl instalován pilotně na trati Číčenice Volary a následně měl být zaveden na dalších obdobných tratích,“ uvedl Jindřich Berounský ze Svazu odborářů služeb a dopravy pro server sosd.cz. „Ministerstvo dopravy ho ale skrečovalo s odkazem na nový evropský vlakový zabezpečovací systém, kterého se však dočkáme do roku 2025 jen na hlavních koridorových tratích a jeho implementace na regionální tratě je nesmyslná a nereálná i ekonomicky, spíše by znamenala zánik regionální železniční dopravy.“

V Jihočeském kraji v režimu D3 fungují stále tratě z Rybníka do Lipna nad Vlt., z Tábora do Bechyně nebo z Volar do Strakonic a dál do Blatné. V celé zemi je v D3 aktuálně provoz na 81 tratích o celkové délce 1715 km.

Na sedmdesátikilometrové lokálce ze Strakonic do Volar ministerstvo dopravy na konci května 2018 osazení radiobloku de facto zakázalo s tím, že na tuto regionální trať se budou v budoucnu vztahovat evropská pravidla pro inter-operabilitu. Jenže celoevropský zabezpečovací a komunikační systém ERTMS je násobně dražší než radioblok.