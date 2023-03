"Musíme počkat, co řeknou odborníci, jaké druhy stromů tam doporučí dát, aby prosperovaly. Měli by nám také sdělit, jak se o místo postarat, jestli například odtěžit a sanovat nějakou vrstvu zeminy. To všechno se ještě musí vyřešit," nastínil starosta Českých Velenic Jaromír Slíva. Podle něj se budoucnost chlouby města dostane na některé z nejbližších jednání zastupitelstva.

Zdroj: Jana Urbanová

"Musíme vše probrat se zastupiteli. Už jsme diskutovali o výsadbě stromů na dalších místech ve Velenicích, takže teď se vše musí zpracovat. Budeme dělat studii na ozelenění i celkové využití ploch na sídlištích a řešení aleje připojíme k tomu. Součástí studie je i nějaká forma zapojení veřejnosti," přislíbil starosta.

Bouřka 28. června. Ve velenické Revoluční ulici spadla část stromu na auto.Zdroj: Facebook České Velenice, naše město!

Oslovení obyvatelé Českých Velenic mají o další budoucnosti stromořadí jasno. "Ta alej by mohla zůstat zachovaná, protože když se na to dívám, tak je tam prázdno a stromy tam chybí. Určitě bych byla pro novou výsadbu, aby to nepůsobilo tak smutně," řekla místní obyvatelka Václava Cepáková. Stejně by postupoval i další z dotázaných. "Když to holé místo město dosází, tak to bude jedině dobře. Tato alej zdobí Velenice a když tu nebude, tak tady zůstane jen takové průchozí místo bez toho, aby si tu lidé mohli sednout na lavičku pod stromy, když přijdou vedra," poznamenal obyvatel Velenic pan Zdeněk.

Velenice jsou po prudké bouřce uklizené, radnice řeší, co s poničenou alejí

Velenická kaštanovo-lipová alej je největší na jihu Čech. Stromořadí bylo vysázeno před více než sto lety a v jeho stínu se procházel i místní rodák, malíř a ilustrátor Adolf Born. Radnice chtěla před několika lety poslat stromy k zemi a místo nich vysázet nové. Místní lidé ale za jejich záchranu sepsali petici a město nakonec projekt pozastavilo.