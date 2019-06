Třeboňský starosta Jan Váňa se netají kritikou zvyšujícího se počtu úředníků v důsledku rostoucí byrokracie. „Úřad musí být efektivní, aby dobře sloužil občanům,“ sdělil. Právě proto přistoupila radnice ke snižování počtu zaměstnanců poměrně citlivě.

Výrazné propouštění prý nehrozí, ubude však osm míst. „Předně jsme zastavili nová výběrová řízení a nenabíráme zaměstnance za ty, kteří odcházejí do důchodu,“ informoval. Jako příklad uvedl odbor kultury, kde se po odchodu referenta do důchodu rozdělí jeho práce mezi zbývající pracovníky. Optimalizací otevírací doby u dvou návštěvnických zařízení města rovněž došlo k mzdové úspoře. Dalším odchodem do důchodu zeštíhlí i odbor rozvoje a investic.

„Uvažujeme o navýšení odměn těm, kterým v důsledku snížení pracovních míst přibyla práce. Přesto uspoříme tři miliony,“ vypočetl starosta.

„Náklady na zaměstnance jako vybavení jeho pracoviště, otop či svícení dvojnásobně převyšují mzdové náklady.“

Jan Váňa, starosta Třeboně