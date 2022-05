Dotazníkový výzkum včetně jeho vyhodnocení provedla Fakulta managementu Vysoké školy ekonomické. Kompletní výsledky dotazníkového šetření, tabulky a závěrečnou výzkumnou zprávu najdete na webu města v záložce Změň Vajgar. V rámci této fáze projektu proběhly také dvě urbanistické procházky s řešitelským týmem územní studie a sousedské setkání nad mapou.

V Jindřichově Hradci přibudou venkovní šachy, poraďte s jejich umístěním

Do dotazníkového výzkumu se převážně zapojily ženy (86 %). Nejvíce respondentů bylo ve věkové skupině 65 let a více, naopak nejméně jich bylo ve věkové skupině 15–20 let. Nejvíce respondentů bylo mezi pracujícími a seniory. Zhruba 20 % respondentů žije v domácnosti samo, 30 % ve dvou a asi 45 % domácností je vícečetných. Zhruba jednu čtvrtinu domácností tak tvoří senioři. Zhruba čtvrtina domácností vlastní psa.

Co se týká samotných výsledků, respondenti kladně hodnotili například dostupnost sídliště, a to jak MHD, tak i pěšky nebo na kole. "Naopak velmi špatné hodnocení dostalo sídliště v oblasti možností parkování, téměř 50 % respondentů možnost parkování na sídlišti označilo nejhorší známkou. Průměrnou známkou pak lidé hodnotili vzhled veřejných prostranství, čistotu a hluk na sídlišti, nebo množství a strukturu zeleně," upřesnila mluvčí města Eliška Čermáková. K tomu, co by se mělo na sídlišti podle respondentů zlepšit, pak patří také nabídka kulturních akcí a aktivit pro seniory.

Německý ovčák Arny od Chlumu se stále nenašel, majitelé prověřují nové poznatky

Většinou na jedničku pak lidé hodnotili nabídku a kvalitu škol nebo nabídku a otevírací dobu obchodů. Dvě třetiny obyvatel by si pak přály vybudovat na sídlišti komunitní zahradu, volnočasové centrum pro mládež i seniory a parkovací dům. Na sídlišti lidem chybí alternativní posezení, vodní prvky a odpadkové koše a také místa, kde by mohli samostatně relaxovat. Většina respondentů se na sídlišti necítí v noci bezpečně a většina si také myslí, že psi na sídliště patří a mělo by se s nimi při revitalizaci prostranství počítat.

Dotazníkové šetření Změn Vajgar je součástí tzv. analytické části územní studie revitalizace sídliště Vajgar. V současné době se na základě analytické části připravuje návrhová část, která bude prezentována veřejnosti k připomínkám. Celá studie by měla být kompletně zpracována a předána městu v červnu příštího roku.