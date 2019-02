Lomnice nad Lužnicí - Doslova pozdvižení zažili všichni zúčastnění na jednání zastupitelů na sklonku minulého týdne v Lomnici nad Lužnicí.

Vyvolali je nespokojení majitelé nemovitostí z ulic Tyršova, Třeboňská a Zahradní. Nechtějí totiž platit nové kanalizační přípojky, přesněji polovinu jejich nejnutnějších nákladů. Rada města totiž rozhodla, že 50 procent nákladů za ně zaplatí město.

„Jsou však i jiní majitelé domů, kteří již své přípojky městu splatili. Jsme si vědomi, že se jedná o zásah do rozpočtu rodiny, ovšem majitelé nemovitostí si musejí uvědomit, že se jedná o jejich majetek. Bohužel řada vlastníků ani netuší, že kanalizační a vodovodní přípojka je jejich záležitost. Město, aby ulehčilo jejich rozpočtům, za ně vyřídilo veškeré náležitosti a nabídlo jim rozložit splácení do jednoho roku,“ vysvětlil starosta Karel Zvánovec.

Neznalost zákona

Zřejmé nedorozumění potvrdila i majitelka jednoho z dotčených domů Miroslava Zahradníková: „Zklamal nás přístup města, když bylo první řízení, tak neřekli, že to bude náš majetek a že to budeme platit. Pak přišla za rok faktura. Částka se nám zdá vysoká, chtěli bychom k ní vysvětlení, ale budeme se snažit domluvit se starostou.“

Z jednání zastupitelstva vznikla podle starosty ostudná komedie, a to za účasti zástupců médií včetně dvou televizí. Situace byla doslova paradoxní, kdy jedna z přítomných žen podle jeho slov vystoupila na veřejném jednání se svými protesty, i když je prokazatelné, že z domu, jehož majitele hájila, vedl odpad rovnou do potoka a že tedy již roky porušoval zákon tím, že nebyl napojený na kanalizační řad.

Konkrétně v Třeboňské ulici se jedná o 15 majitelů domů, z nichž sedm vůbec nemělo kanalizační přípojky a osm je sice mělo, ale ty bylo nutné kvůli jejich nevyhovujícímu stavu zrekonstruovat a napojit na nový veřejný řad. Do dnešního dne uhradilo nebo splácí zmíněné náklady sedm majitelů.

„Mě se to netýkalo, protože jsem měl vše v pořádku. Myslel jsem si, že vypouštění odpadu mimo kanalizaci skončilo někdy v padesátých letech a teď už by to mělo být automatické,“ řekl majitel autoopravny v Třeboňské ulici Vladimír Bouška.

„Ani jsme netušili, co všechno nastane, když se nám po nesnadných jednáních podařilo prosadit u vedení Ředitelství silnic a dálnic potřebnou rekonstrukci průtahové komunikace – silnice první třídy, tedy ulic Třeboňské, 5. května a Tyršovy,“ vzpomněl Karel Zvánovec.

Znamenalo to tedy kromě rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení, které hradilo město, také předfinancovat tyto problematické kanalizační přípojky.

Ohrožená oprava

„Při samotném zahájení stavby vedení Ředitelství silnic a dálnic oznámilo, že kanalizační přípojky k jednotlivým nemovitostem nebudou hradit a odkazovali se na příslušný zákon, který říká, že tyto náklady si hradí vlastník, jemuž je umožněno napojení,“ vysvětlil starosta jádro problému. Znamenalo to tedy: Buď majitelé nemovitostí projeví sami zájem se o vlastní majetek postarat, nebo Ředitelství silnic a dálnic přehodnotí záměr komplexní rekonstrukce komunikace a udělají jen nezbytně nutné opravy povrchu a akci ukončí.