Čím je zajímavá Ratiboř?

Obec Ratiboř není velká, ale můžeme říci, že je spíše rozsáhlá výměrově. Jsou to jakoby dvě části. V jedné části žili dříve bohatší sedláci, a pak je tu část, kde se říká na obci. Jsou tu i chalupáři, máme 180 obyvatel. Byla to vždy zemědělská obec. Hospodařila tu řada soukromých zemědělců, dnes jsou tu dva. Má tu sídlo zemědělské družstvo.

Mají se místní kde scházet v obci?

Hospoda skončila před pěti lety, obchod tu není, nefungoval. Lidé jezdí do Hradce na nákupy nebo tam, kam směřují do práce. Poptávka po krámku tu byla, ale je to těžké mít tu obchod. V Roseči třeba funguje…Vím, že to je špatně, že tu chybí. Místní se vždy sešli a popovídali si. Já bych se mu nebránil, ale zatím nevím, jak to uchopit.

Školka ani škola tu není…

Děti jezdí do Jindřichova Hradce nebo do Novosedel nad Nežárkou. Lidé nám tu přibývají, mám denně dva hovory s poptávkou po bydlení. Je tu pár parcel, které jsou v soukromém vlastnictví.

Je tu rozsáhlá zeleň po okolí.

Co sem ještě mladé lidi táhne?

Do Ratiboře láká lidi pěkná příroda, koupání a blízká dostupnost do Jindřichova Hradce. Místní se koupou buď v rybníku Holná nebo Hlubokým.

Jaký spolkový život tu baví?

Akční jsou dva spolky, máme sbor dobrovolných hasičů, ti se účastní požárních soutěží. Máme myslivce, ti jsou hodně akční, pořádají i například zkoušky psů. Konalo se tu například štrůdlovaní, kdy ženy upekly závin a vybíral se ten nejlepší. Ratibořáci jsou spolkem, který funguje čtvrtý rok. Věnuje se kulturní činnosti. Pořádá letní kino, dětské dny a další akce. Májku a pálení čarodějnic jsme tu drželi před covidem. V budově bývalé školy, kde je kulturní sál, bývají plesy.