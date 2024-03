Zemědělská technika, stavební stroje, vojenská technika, kamiony, hasiči, kteří hasí hořící modely domů nebo vozy rallye Dakar, resp. jejich RC (rádiem řízené) modely, jsou o víkendu k vidění ve výstavní hale pavilonu T1 českobudějovického výstaviště. Nakoukněte na největší modelářská show na jihu Čech.

RC Truck Fest 2024 v Českých Budějovicích. | Video: Deník/Zuzana Gabajová

Druhý ročník RC Truck Festu je nabitý obrovským množstvím modelů a po loňském prvním ročníku ho pořadatelé raději přesunuli do největšího pavilonu výstaviště. „Já tu jezdím se sklápěčkou Iveco, tady mi nakladač nakládá zeminu a vozím ji asi támhle do vedlejší sekce na stavbu mostu,“ popsal Vladimír Fidler z modelářského klubu J&P Stavební technika, který do Budějovic na RC Truck Fest 2024 dorazil ze severních Čech. „Jsme nahrubo domluvení, co kdo bude dělat, ale jak vidíte, v naší sekci se pohybuje opravdu velká spousta strojů.“

Své modely a hlavně umění je ovládat přijel také Daniel Myslivec z klubu RC Truck Hradec Králové. „Mám tu více aut, ale pro radost dětí tu teď jezdíme s kamionem naloženým bonbóny a lízátky,“ popsal v sobotu dopoledne. „Takové modely se dají běžně koupit, ale je třeba počítat s tím, že kolikrát je model dražší i než malé auto. Je to stavebnice a některé se vyrábějí celé ručně. Např. stavba auta, se kterým vozím bonbóny, trvá i rok.“

Vstupné na RC truck na místě je pro dospělé 200 Kč, pro děti od 3 do 12 let 100 Kč.

V Budějovicích začaly jarní trhy. Podívejte se, kolik dáte za občerstvení