V pondělí 12. dubna se do škol vrátí děti prvního stupně základních škol a předškoláci.

Proces testování měli ve čtvrtek ředitelé už promyšlený. Testování vyzkoušela ředitelka 4. ZŠ Vajgar Jindřichův Hradec, Jana Šperlová. „Testujeme nyní zaměstnance, celá manipulace je jednoduchá. Věřím, že u malých dětí to při opakovaném testování už nebude problém,“ zamýšlí se nad testy u nejmenších. Žáky čeká rotační výuka. „U nás začínají s prezenční výukou třídy A v ročnících, v dalším týdnu přijdou třídy B. Na děti se těšíme moc, i když jsme v napětí, co nás všechno čeká,“ zamýšlí se.

Ředitelka Základní školy Třeboň Na Sadech Jana Polčáková vypozorovala, že děti už nedočkavě chodí kolem školy a dívají se do oken. „Není to jen naše těšení, žáci se dívají toužebně do oken. Aspoň, že přijde první stupeň,“ říká k částečnému návratu. Obavu z testování nemá. Učitelé dostanou jasné instrukce. „Máme připravený far plán, všechno nám je jasné. Pokud budou učitelé něco potřebovat, tak se se mnou v pátek spojí. Školník má vyzvednout testy z města,“ poznamenala ředitelka ve čtvrtek. Připustila, že problém by mohl nastat akorát u rodičů, kteří by odmítali samo-stěr.

Učit se budou děti podle rozvrhu, který dostaly v září. „Distanční rozvrh pro třídu padá, bude se učit podle klasického rozvrhu. Nebude se zpívat při hudební výchově. Hodina bude probíhat například tak, že se děti podívají na muzikál, budou se učit noty, nebo číst slova písní, kde budou procvičovat čtení. Místo tělocviku půjdou na vycházky,“ vysvětlila.

Průběh antigenního testování měl ve čtvrtek také promyšlený ředitel Luděk Možíš z 1. ZŠ Jindřichův Hradec. „Město nám má dodat testy. Určitě u testování nebude paní učitelka sama, budou zde i paní vychovatelky, pokud to bude nutné, tak jsme schopni zajistit i pedagoga z druhého stupně. Může zde být i rodič, ale z hygienických důvodů je zde problém u vstupu rodiče do třídy. V tomto případě to budeme řešit v jiné třídě. Uvidíme, jaký bude zájem rodičů u malých dětí,“ sdělil ředitel s tím, že testování zabere 15 minut z výuky. „V případě, že bude žák pozitivní, půjde do karantény, tedy do jiné třídy a budeme kontaktovat rodiče,“ popsal případ, kdy dítěti vyjde pozitivní výsledek. K rotační výuce vložil informace na stránky školy. „Na děti se už moc těšíme. Prezenční výuka je zvlášť pro malé nepostradatelná,“ zdůraznil.