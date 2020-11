Na tom, že je nejvyšší čas, aby se prvňáci a druháci navrátili zase příští středu do školních lavic, se shodují ředitelé škol z Jindřichohradecka. Podle jejich slov se děti do školy už těší.

Luděk Možíš, ředitel Základní školy Jindřichův Hradec I, jednoznačně s tímto nařízením souhlasí. Avšak vysvětlil, že po návratu do škol v první vlně pandemie, mohly mít děti ochranné štíty. Teď je to podle něho tak, že mají mít děti i zaměstnanci školy roušky. „Například při čtení u prvňáků vnímám roušky jako problém. Volali jsme v pátek na ministerstvo školství kvůli rouškám, protože některé děti mají třeba exem, roušky mít nemohou. Rodiče ministerstvo školství odkazuje na ministerstvo zdravotnictví, nejsou schopní nám podat vysvětlení. Já dítě bez roušky do třídy pustit nesmím,“ říká Luděk Možíš, co vnímá jako problém.

Podotkl ale, že je lepší rozhodně být s rouškou ve škole než bez roušky doma. „Zvlášť u prvňáků je důležitý kontakt s paní učitelkou,“ kvituje ředitel. Družina zde fungovat bude od 6.30 do 16 hodin. Ředitel však musel zajistit na každou třídu jednu družinu. „Máme pouze tři oddělení, takže jedno oddělení budeme muset přidat.“ Základní školu Jindřichův Hradec I bude navštěvovat od středy 90 až 100 žáků. „Máme dvě první a dvě druhé třídy.“

Jana Polčáková, ředitelka Základní školy Třeboň Na Sadech, má prvňáků po dvou třídách, druháků také. Ke komunikaci s rodiči využívá elektronickou žákovskou knížku. Distanční výuka se podle ní s výukou prezenční nedá srovnat. „Distanční vzdělávání je pouze doplňkem učiva. Je to spíše dobré pro docvičování doma. Nejde to ale dělat dlouhodobě. To nikam nevede. Dětem chybí učitelka a prostředí, samozřejmě spolužáci,“ zamýšlí se ředitelka Jana Polčáková.

Sama učí Český jazyk v deváté třídě. „Teď jsem distančně odučila deváťáky. Vůbec neprobereme vše, co si naplánuji. Uděláme sotva třetinu toho, co chci probrat,“ zhodnotila. Tato základní škola dveře žákům nezavřela, hlídala totiž děti rodičů integrovaného záchranného systému. „Vařili jsme pro tyto děti a vařili jsme i pro ty, kteří si obejdnávali obědy. Děti si je vyzvedávaly přes rampu u výdejového okénka,“ přiblížila chod velké školy.

V Základní škole Jindřichův Hradec II je ředitelem Ladislav Chocholouš. Je přesvědčený, že pro 1. a 2. třídy je nejdůležitější, aby byly v kontaktu s paní učitelkou. „Je dobře, že nejmladší žáci budou sedět ve škole. Distanční výuka nemůže nahradit výuku klasickou. Školní stravování i družina bude zajištěna. Máme rozpis udělaný tak, aby se děti neshlukovaly v jídelně,“ zmínil ředitel. Pan školník bude podle něho muset dohlédnout, aby dětem při častém větrání nebyla zima.