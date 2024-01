/VIDEO/ Po rozsáhlé rekonstrukci Václavské chystá Jindřichův Hradec opravy dalších dvou frekventovaných ulic. Tentokrát dojde na ulici 28. října a na ní se napojující Zborovskou.

Povrch ulic Zborovská a 28. října je samá díra a záplata | Video: Jana Urbanová

Jejich povrch je dlouhodobě ve špatném stavu. V asfaltu jsou vyjeté koleje, spousta děr a záplat. Město se chce pustit do hloubkových oprav ulic už letos na jaře. Práce budou rozdělné do několika etap a potrvají až do podzimu příštího roku.

Návrh zadání veřejné zakázky na rekonstrukci ulic 28. října a Zborovská po projednání schválila v uplynulých dnech rada města.

„Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy místní komunikace v ulici 28. října a v ulici Zborovská v celém uličním prostoru včetně rekonstrukce vodovodu, splaškové a jednotné kanalizace, dešťové kanalizace, veřejného osvětlení a uložení chrániček městské optické sítě. Současně budou provedeny sadové úpravy,“ přiblížil rozsah prací jindřichohradecký starosta Michal Kozár. Akce proběhne v koordinaci s energetickou společností EG.D, která bude provádět stavební úpravy stávajícího plynovodu.

První přijde už za několik měsíců na řadu Zborovská ulice. Pracovníci a těžká technika ji obsadí od pondělí 6. května. „Sám tady často projíždím a je pravda, že ten povrch je hrozný. Pořád se to látá a určitě už by to chtělo nějakou větší opravu. Jezdí tudy spousta aut a ta silnice se dál zhoršuje,“ řekl Deníku Karel Jelínek, který bydlí nedaleko.

„Auta se musí výmolům vyhýbat. Tady třeba vidíte ten kanál a kolem vystouplý asfalt. Tam když řidič vjede, tak je to velká rána a může si třeba i poškodit auto,“ dodal s tím, že si sám dává pozor. Zborovská by měla být kompletně hotová do konce letošního října.

Oprava napojené ulice 28. října pak začne v únoru příštího roku a potrvá do konce září 2025. Přesný harmonogram prací a případné objízdné trasy uzavřených úseků ulic město ještě zveřejní.