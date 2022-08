Dojde tak ke změně objízdných tras. „Jedna objízdná trasa povede ulicí U Nemocnice, Zborovská a Na Výsluní. Řidiči, kteří se potřebují dostat do lokality Na Točně pak pojedou ulicí Na Piketě, která bude zobousměrněna a bude řízena semafory,“ upřesnila mluvčí radnice Eliška Čermáková s tím, že hotovo by mělo být nejpozději do 14. října. Zastávka MHD sídliště Hvězdárna bude po dobu rekonstrukce uzavřena a nahrazena zastávkou sídliště Hvězdárna MŠ. Zastávka MHD a veřejné linkové dopravy U Václava bude po dobu rekonstrukce také uzavřena a nahrazena zastávkou nemocnice LDN.