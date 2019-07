Nejprve v únoru 2018 rozhodlo krajské zastupitelstvo o převedení nemovitosti ze správy krajskou příspěvkovou organizací „Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám” pod jinou krajskou organizaci nazvanou „Krajské školní hospodářství“.

Letos na konci června pak rada kraje rozhodla o předpokládané investici ve výši šestasedmdesát milionů korun a odsouhlasila proto i zadání projektové dokumentace, která má stát necelé čtyři miliony korun. Opoziční ODS v čele s Martinem Kubou tyto kroky kritizuje. Žádá, aby se projekt zastavil a aby ho měli příležitost projednat jihočeští zastupitelé. „Považujeme tak rozsáhlou investici v desítkách milionů korun do takového typu objektu z veřejných peněz za nesmyslnou. Penzion se saunovým světem v této lokalitě považujeme za projekt, který nemá stavět krajský úřad, ale soukromý investor a provozovatel,“ píše se v prohlášení ODS, které podepsal Martin Kuba a které regionální manažer ODS Jan Pešek rozeslal médiím.

Náměstek hejtmanky Anonín Krák k problematice řekl: „Ve stavu, v jakém chata Mládí teď je, ji není možné provozovat. Chceme se chovat jako dobrý hospodář, proto jsme se rozhodli do rekonstrukce investovat. Opravujeme i jiné objekty, není to nic nadstandardního. Sauna nebo wellness patří do běžného tříhvězdičkového hotelu. Nečekáme, že se všechny investované peníze vrátí. Je potřeba, aby do té chalupy nepršelo.“