Místo kýly obří nádor, největší na světě. Pacientce ho odoperovali v Hradci

Medicínský zázrak, tak by se dal nazvat příběh šestasedmdesátileté pacientky, která před Vánoci přišla do Nemocnice Jindřichův Hradec s tím, že má nejspíše kýlu. Ukázalo se však, že jde o vzácný nádor takzvaný liposarkom, který v břiše vyrostl do obřích rozměrů. Paní Marii ze Soběslavi čekala akutní extrémně složitá operace, při které lékaři pacientce odstranili devatenáctikilový nádor spolu s ledvinou v jejímž tukovém pouzdře vznikl. Velmi náročná, ale nakonec úspěšná, byla i následná rekonvalescence po operaci. Na konci března byla pacientka propuštěna domů.

Lékaři v jindřichohradecké nemocnici pacientce úspěšně odstranili 19 kg těžký nádor. Takzvaný liposarkom vyrostl v tukovém obalu ledviny a jedná se o největší zaznamenaný nádor toho typu na světě. Operaci vedl prim. MUDr. Lukáš Havlůj, Ph.D. se svým týmem | Foto: Se svolením NemcJH, Martin Kozák