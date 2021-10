Nový komplex desítek budov se zázemím pro turisty vznikne u vody lipenské nádrže u Kovářova. Projekt Vision zahrnuje rodinné i řadové domy a apartmány podle návrhu budějovických architektů z Ateliéru 8000. Úprav se dočká pláž, vznikne tam i přístav pro 39 lodí, silnice nebo čistírna odpadních vod.

Projekt je dílem úspěšné česko-rakouské rodiny Dorn Fussenegger, která podniká u Lipna už desítky let. „Naším cílem je rozvoj oblasti ohleduplný k přírodě i místním lidem,“ zdůraznil generální ředitel skupiny Lorenz Dorn-Fussenegger. „Naše rodina se do lipenského regionu zamilovala před desítkami let. V době, kdy tady moji rodiče se svými projekty začínali, bylo Lipno spící oblastí. Turistický ruch nebyl moc velký. Trvalo dlouhá léta, než byla vybudována potřebná infrastruktura, abychom si všichni tento region mohli užívat. Právě proto, aby potřebná infrastruktura pro místní a návštěvníky mohla vznikat, jsou potřebné velké projekty.“

Rodina Dorn-Fussenegger vlastní již podobný a úspěšně fungující turistický komplex domů s apartmány Lakeside Village nedaleko Lojzových Pasek. Nový projekt v Kovářově ale bude zhruba třikrát větší. „Oba tyto projekty jsou projekty budoucnosti,“ je přesvědčen Lorenz Dorn-Fussenegger. „Kromě infrastruktury přinesou i množství pracovních míst.“

„Projekt Vision v Kovářově obsahuje rekreační nemovitosti v širokém portfoliu,“ popsal podobu nového komplexu Marek Ertl, který má na starosti prodej nemovitostí. „To znamená apartmánů, garsoniér až po velké mezonetové apartmány. Dále řadové domy, dvojdomy i individuální rekreační domy, které jsou ve třech velikostech od menších přes střední až po největší s velkým pozemkem. Projekt byl navržen v souladu se šumavskou architekturou, s přírodou a vycházelo se s požadavků CHKO Šumava. Hodnotily se dopady na životní prostředí, projekt se částečně musel redukovat.“

Projekt Vision se připravuje již dlouho. „Povolovací řízení trvalo více než deset let,“ řekl Marek Ertl. „Hledal se kompromis mezi požadavky dotčených orgánů, požadavky místních usedlíků i městyse Frymburk. Nakonec se podařilo vydat pravomocné stavební povolení a projekt je nyní před realizační fází.“

Ti, kdo nemovitost v nové rekreační vesničce získají, se pak kromě své rekreace prakticky o nic nemusí starat. Po svém příjezdu budou mít vše dokonale připravené až po čisté povlečení a ručníky, takže si rovnou mohou užívat skutečnou dovolenou. „Cílovou skupinou jsou zejména rodiny s dětmi,“ vysvětluje Marek Ertl. „Lidé, kteří by si zde mohli koupit nemovitost, následně si ji užívat, jezdit sem s rodinou, kamarády. V případě jejich zájmu je možné nemovitost také pronajímat, což zaručuje návratnost investice. V plánu je zajistit jim veškeré služby s tím spojené, včetně správy krátkodobých pronájmů. Rovněž služby týkající se údržby, jako je sekání trávníku, odklízení sněhu a podobně.“

V Kovářově má vzniknout 230 bytových jednotek, 110 budov, přičemž všechny objekty budou mít velkorysé parcely o rozloze minimálně 1000 m2.

Obyvatelkou již fungujícícho Lakeside Village je Birgit Obermaier. „Apartmán jsem si tu pořídila před třemi lety,“ svěřila se. „A loni v létě jsem si pořídila ještě dům. Myslím, že už to samo o sobě říká vše. Totálně jsem se zamilovala do této oblasti. Apartmán pronajímám, dům si užívám z velké většiny času samostatně a také v něm pracuji. Pro mě to znamená určitou životní kvalitu, mohu pracovat tam, kde se ostatní rekreují. Lakeside Village se pro mě stalo velkou láskou.“

Přesný harmonogram výstavby v Kovářově není ještě znám, v první řadě se začne budovat infrastruktura.