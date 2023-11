Besedu opustil původní provozovatel na konci září. Fungovala tak pouze diskotéka v horním patře. Po měsíci se ale do prostor restaurace opět vrátil život. „Museli jsme vymalovat, vyměnit židle a dovybavit kuchyni, kde byly nějaké nefunkční spotřebiče. Pohráli jsme si také s vnitřní výzdobou, ale chtěli jsme zachovat koncept pivnice s tím, že tady budeme mít na výčepu čtyři druhy piv včetně pivních speciálů,“ přiblížila vedoucí provozního úseku Slatinných lázní Třeboň Alena Tománková. Během měsíce musely lázně sehnat do podniku také nové zaměstnance, čerpaly ale i z vlastních zdrojů.

Drobných změn doznal také jídelní lístek, který kromě klasických jídel obsahuje i chuťovky k pivu. Ceny pro strávníky zůstaly příznivé. „Odrážel jsem se z toho, aby jídelní lístek nebyl příliš obsáhlý a vešel se na jednu stránku. Zároveň jsem chtěl, aby zapadl do stylu pivnice. Jsou v něm hotovky, ale samozřejmě i dražší jídla. Z menu mohu jmenovat například konfitované kachní stehno se zelím a bramborovými noky, pečená žebra na pivě nebo vepřové koleno,“ vyjmenoval vedoucí směny Richard Kropík. Kromě toho bude Beseda nabízet také tematické víkendy, například burgerový nebo steakový. Už tento víkend se návštěvníci restaurace mohou těšit na Svatomartinské posvícení s husou i vínem. Zájemci by si svá místa ale měli předem rezervovat.

Beseda je důležitá i pro samotné obyvatele Třeboně. Řada lidí má totiž na podnik hezké vzpomínky z mládí, kdy sem chodívali na plesy i koncerty. „Beseda byla do roku 2009 neobsazená, vybydlená a v žalostném stavu. My jsme se jako město rozhodli, že prostory zrekonstruujeme, protože pro Třeboňáky je to srdeční záležitost. V létě roku 2010 jsme pak Besedu znovu otevřeli, tehdy tady na taneční zábavě zpíval Václav Neckář. Celá rekonstrukce stála asi 100 milionů korun. Udělali jsme přístavbu a rozšířili společenský sál, vznikl tady i rockový klub a kavárna,“ vzpomněl starosta Třeboně Jan Váňa a dodal, že Beseda nabízí široké možnosti využití, ať už pro společenské akce, plesy i večírky nebo třídní srazy ve větším počtu lidí.

Restaurace Beseda bude mimo sezonu otevřená pouze tři dny v týdnu. Posedět tu můžete v pátek v čase od 16 do 23 hodin, v sobotu od 11 do 23 hodin a nedělní otevírací doba je od 11 do 21 hodin.