Vlakové nádraží v Třeboni hostilo v pondělí protidrogový vlak Revolution Train. Unikátní vlak se šesti multimediálními vagóny má dětem i jejich dospělému doprovodu poutavou formou přiblížit nebezpečí drog a dalších návykových látek.

Revolution Train v Třeboni. | Video: Jana Urbanová

Během prohlídky zájemci uvidí například i vězeňskou celu, havarovaný osobní vůz nebo si prohlédnou feťácké doupě. Dopolední program je určený pro školy, odpoledne si vlak může projít i široká veřejnost.

Cílovou skupinou projektu Revolution Train jsou děti a mládež ve věku 12 až 17 let. Vlak vypráví skutečný příběh drogově závislého. "Můj dobrý kamarád se před více než dvaceti lety předávkoval pervitinem a proto jsem se začal zajímat, jestli v tomto směru existují nějaké vzdělávací programy pro děti. Zjistil jsem, že jsou pouze přenášky, kde děti zívají, takže jsem chtěl vybudovat něco, co by je zaujalo a zároveň mělo smysl," přiblížil začátky autor projektu Pavel Tůma a dodal, že drogový dealer v černém Mercedesu je mýtus. Často totiž drogu dítěti nabídne nejlepší kamarád. Letošní novinkou protidrogového vlaku jsou anonymní ankety, které školáci vyplňují prostřednictvím mobilních telefonů. Odpovídají na otázky ohledně kouření, pití alkoholu nebo volnočasových aktivit. Získaná data pak dostanou k dispozici zástupci měst a mohou s nimi pracovat.

Jedním z průvodců protidrogovým vlakem je už sedm let jihočeský policejní mluvčí Milan Bajcura. „Na mnoha školách je problém s nikotinovými sáčky a snaží se to řešit rodiči nebo sníženou známkou z chování. My dětem říkáme, že je to velké nebezpečí, které ohrožuje jejich budoucí život,“ řekl. Drogy a návykové látky ale nejsou jen problémem na školách. „Při běžných silničních kontrolách nebo dopravně bezpečnostních akcích sledujeme, že mírně stoupá počet řidičů, kteří jsou ovlivněni návykovou látkou. Tyto počty už se dostávají téměř na úroveň požívání alkoholu. Ročně to je to nějakých 500 až 600 případů, kdy jsou řidiči odhaleni,“ přiblížil mluvčí policie s tím, že nejčastěji jde o amfetaminy.

Revolution Train se do lázeňského města vrátil po kratší pauze. „Městská policie se podílí na prevenci, proto jsme po dvou letech tento protidrogový vlak zorganizovali a pozvali k nám do Třeboně, abychom proškolili všechny studenty o tom, co na zdraví člověka dokážou drogy napáchat. Zájem ze strany škol byl velký a veškerá kapacita těchto školních prohlídek je zaplněna,“ konstatoval vedoucí městské policie v Třeboni Stanislav Sklenář. Protidrogový vlak najdou zájemci v úterý 21. května na nádraží ve Veselí nad Lužnicí a následující dva dny vůbec poprvé zastaví také v Českém Krumlově. Kromě České republiky Revolution Train znají také školáci v Německu, na Slovensku i v Polsku.

Na protidrogový vlak do budoucna naváží i další programy. „V současné době stavíme v Praze počítačové hřiště, které chceme, aby stálo v každém městě České republiky.

Bude fungovat tak, že učitel nahraje do systému dotykových displejů vědomostní test, děti se pomocí čipů přihlásí a musí dělat určité pohybové úkony. Během toho pohybu a zábavy je budeme monitorovat a můžeme zjistit, že to dítě například špatně dopadá na levou nohu nebo má jiné periferní vidění a doporučíme trénink,“ popsal Pavel Tůma. První prototyp interaktivního hřiště by měl být dokončen už ke konci letošního roku.