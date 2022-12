Společnost Čedok uvedla, že charterové lety bude jako první dopravce zajišťovat letecká společnost Smartwings letadly typu Boeing 737. Kromě zájezdů k moři si mohou cestovatelé vybrat i z několika poznávacích zájezdů. Letiště v Českých Budějovicích tak splní potřebné požadavky pro pravidelný civilní letecký provoz a nově získá u mezinárodní organizace IATA kód letiště JCL. Zájezdy v rámci first minute předprodejů za nejnižší ceny spustí Čedok od čtvrtka 8. prosince 2022.

„Historicky první odlety z Českých Budějovic odstartujeme již příští rok a od začátku srpna budeme poprvé v historii létat z českobudějovického letiště na řecký Rhodos a na Tureckou riviéru. Nově nabídneme obyvatelům Jihočeského kraje a širší spádové oblasti odlety na dovolenou do dvou populárních letních destinací, které mohou rezervovat v předprodejích už od tohoto týdne. Čedok tak jako jediná cestovní kancelář na trhu bude během následující sezóny provozovat charterové lety ze všech českých regionálních letišť,“ oznámil Stanislav Zeman, generální ředitel Čedoku.

Rhodos a Antalye. První destinace pro Letiště České Budějovice jsou v prodeji.Zdroj: archiv Čedoku

„Jsem rád, že můžu konečně po dlouhých letech, kdy se na letišti v Českých Budějovicích nic nedělo, říct – tak letíme! Spolu s Úřadem pro civilní letectví a Řízením letového provozu jsme poslední měsíce pracovali na tom, aby se letiště podařilo rozlétat. Chci všem poděkovat za přístup, protože bez koordinace všech těchto partnerů a jejich podpory bychom to nezvládli. Díky tomu jsme mohli zahájit spolupráci s cestovní kanceláři Čedok a ta již přinesla výsledky. Jihočeši tak budou už za nějakých osm měsíců létat z Českých Budějovic na dovolenou do Řecka a Turecka. Fakt, že Čedok již spustil prodej zájezdů, je pro všechny Jihočechy po všech těch letech klíčové sdělení,“ uvedl Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje.

Na populární řecký ostrov Rhodos a do turecké Antalye budou cestující létat v rámci letní sezóny od začátku srpna až do konce září na palubách letecké společnosti Smartwings. Největší tuzemský dopravce na chartery z Jihočeského kraje nasadí letadla typu Boeing 737 až pro 189 cestujících v ekonomické třídě. Do Antalye poletí klienti Čedoku z Českých Budějovic každý pátek od 4. srpna 2023, na Rhodos každé pondělí od 7. srpna 2023.

„Těší nás, že Smartwings budou prvním leteckým dopravcem, který ve spolupráci s Čedokem nabídne z Letiště České Budějovice přímá letecká spojení do oblíbených dovolenkových destinací v Turecku a Řecku již v příští letní sezóně. Věříme, že do budoucna počet letů i destinací, kam budou naše letadla z jihu Čech směřovat, ještě vzroste. Jihočeské letiště se tak stane již šestým českým letištěm, odkud budeme provozovat naše lety,“ doplnil Petr Šujan, obchodní ředitel Smartwings. Kompletní nabídka zájezdů s odlety z Českých Budějovic je už v prodeji na webových stránkách Čedoku, na infolince, pobočkách Čedoku po celé ČR nebo v široké síti provizních prodejců.