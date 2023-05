Jedna z uzavírek se chystá přímo v Jindřichově Hradci. Jde o plánovanou opravu posledního úseku Václavské ulice. Práce na 5. etapě rekonstrukce této komunikace začne už 5. června. Konkrétně se bude jednat o zhruba 350 metrů dlouhý úsek od křižovatky s ulicí Na Točně po kruhový objezd u nového Penny Marketu. Silnice dostane nový povrch, chodníky i sjezdy. „Nově také vznikne asi deset parkovacích míst mezi vozovkou a řadovými garážemi. Vyměňovat se bude také vodovod a vodovodní přípojky a veřejné osvětlení,“ upřesnil starosta Jindřichova Hradce Michal Kozár. Oproti předchozím etapám se tentokrát silnice neuzavře kompletně. Doprava bude po celou dobu rekonstrukce vedena tak, aby byl vždy zajištěn přístup do sídliště Hvězdárna. Hotovo by mělo být nejpozději na konci září.

Václavská se v létě dočká finální etapy. Město má pro řidiče dobrou zprávu

Opravy se chystají také na mostě, který je součástí silnice I/24 v obci Majdalena. Je tam třeba vyměnit mostní závěry. Přesný termín zahájení stavby zatím Ředitelství silnic a dálnic nesdělilo, začít by se mělo během druhé poloviny roku. Důležitou zprávou ale je, že most během oprav zůstane alespoň částečně průjezdný.

V průběhu léta zahájí dělníci práce na průtahu Lomnicí nad Lužnicí. Silnice I/24 už vykazuje řadu závad a čeká ji výměna asfaltového povrchu. V místě se budou střídat částečné a úplné uzavírky. Práce by měly trvat maximálně čtyři měsíce. Předpokládaná cena opravy je zhruba 30 milionů korun bez DPH.

Obchvat Dolní Lhoty na zimu usnul, řidiči se po silnici projedou už příští rok

ŘSD opraví i silnici I/34 na trase Lásenice - Horní Žďár. Řidiče v tomto úseku čeká úplná uzavírka. "V plánu je výměna asfaltového souvrství včetně sanace utržených krajů vozovky na zhruba 4,7 kilometru dlouhém úseku. Stavba musí být koordinována s dokončením prací na stavbě Stráž nad Nežárkou – Lásenice," upřesnil za Ředitelství silnic a dálnic v Českých Budějovicích Adam Koloušek a dodal, že stavba tak bude zahájena v průběhu letošního léta a dokončena také ještě v letošním roce. Cena opravy je 48 milionů korun bez DPH.

OBRAZEM: Podívejte se, jak pokračují práce na opravě mostu v Jindřichově Hradci

Až do podzimu pak bude komplikovat průjezd Jindřichovým Hradcem směrem na Tábor a Prahu rekonstrukce mostu ve Zbuzanech. Práce začaly s nástupem měsíce dubna. Během stavebních úprav postupně dodavatelská firma vymění mostní svršek, tedy spádový beton, izolace, mostní římsy a vozovku. Výměny se dočká i mostní vybavení jako odvodňovače, závěry a zábradlí. Dále také firma sanuje nosnou konstrukci a spodní stavbu. Pracuje se vždy na polovině vozovky a provoz v místě řídí semafory. Pro Ředitelství silnic a dálnic provádí stavební úpravy společnost PORR a.s., která uspěla ve výběrovém řízení s cenou stavby ve výši 24,6 milionu korun bez DPH. Práce na mostě ve Zbuzanech jsou naplánované do druhé poloviny října letošního roku.