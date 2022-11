Hasiči vyprošťovali ze skal uvízlého keškaře. Cvičně

Tři malí kluci ve věku od 9 do 11 let se od začátku do poloviny října bavili zapalováním papírů před vchodem do firmy. "V rozpětí několika dnů zapálili hned dvakrát u vchodových dveří budovy Teplospolu v Jáchymově ulici hromadu nashromážděných papírů. Následným šetřením po vyhodnocení záznamu z kamery umístěné nad vchodem této společnosti, byla ve spolupráci s řediteli dvou místních základních škol odkryta nejen jejich identita, ale také to, že jeden, z nejmladších pokušitelů zvládl při cestě domů od prvního ohnivého dobrodružství, zapálit na sídlišti Vajgar ještě plastový kontejner na tříděný papírový odpad," upřesnil strážník Petr Čermák. S přihlédnutím k věku všech tří nezletilců a po vyrozumění a poučení rodičů, strážníci událost předali zainteresovaným správním orgánům místního městského úřadu.

V pátek 21. října řešila městská policie případ silně opilé matky. Devětatřicetiletou ženu s desetiměsíčním synem v kočárku zastihli strážníci na náměstí Míru. Sotva se držela na nohou a měla pomočené nohavice u kalhot. „Půlhodinu před obědem bylo ženě naměřeno 3,37 promile, když čekala po předchozí domluvě na rodiče, vracející se z krajského města. Ti hlídce a později i pracovnicím odboru sociálních věcí, které se po vyrozumění dostavily na místo, vysvětlili, že dcera mívala s alkoholem spojené problémy o kterých byli přesvědčeni, že je zvládla,“ uvedl strážník Petr Čermák. Chlapečka si poté převzali prarodiče a matku dítěte její partner.