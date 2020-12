Voda má 31 stupňů a v dětské úterní dopolední skupině „plavou“ maminky s dětmi ve věku 19 až 24 měsíců.

Vedoucí plavecké školy Jitka Cihlová vysvětlila, že kurzy jsou založeny na hravé formě a jednoduchých písničkách a říkačkách. „Dětem se zpívání líbí, maminky texty znají nebo se je rychle naučí. Starší děti už doprovázejí lektorku. Ve vodě máme různé pomůcky jako malé obruče, míče, děti mají možnost je lovit, skákat si pro ně. Používají se i nadlehčovací pásky, pontony, odlehčené pěnové kytky, kruhy aj.“ Pomůcky se často mění, aby půlhodinové lekce byly pestré a malé plavce bavily.

Pohyb ve vodě je pro batolata přínosem. „Pro malé je to posilování, zvykají si na různé úchopy, učí se dýchat do vody. Musí překonávat odpor vody, děti si zvykají, že jim jde voda přes obličej. Je to taková abeceda různých prvků. Samozřejmě, když přijde někdo kdo začíná, tak se postupuje individuálně a opatrně,“ vysvětluje vedoucí plavecké školy. Instruktorka plavání mezitím maminkám pomáhá přidržovat děti, které už přecházejí po deskách na hladině bazénu. Z nich pak přímo skáčou do vody.

Kromě maminek přichází s dětmi na lekce nezřídka také tatínci nebo prarodiče. A když někdo z rodičů nemá vodu rád, je to vidět i na dítěti. „Je to znát, když se maminka bojí vody, tak i dítě je hodně opatrné. Z naších dlouholetých zkušeností ale víme, že každý blok se dá překonat. Při pravidelné účasti jsou evidentní velké posuny vpřed i u takových dvojic, a nakonec si všichni ve vodě užijí hezké společné chvilky,“ říká Jitka Cihlová.

Posilování těla se dětem zamlouvá. Ve vodě řádí a po většinu času se smějí. „Každé batole je jiné. Zvykají si na vodu postupně,“ dodává.

Plavání pro kojence a batolata už v J. Hradci funguje dvacet let. Bazén bude od pátku ale zavřený, takže rodiče si poslední kurz užijí s ratolestmi ve čtvrtek.