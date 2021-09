Plochy podchodu dalo město k dispozici streeartovým umělcům, aby zde zvěčnili slavné českobudějovické rodáky Martu Kubišovou a Karla Rodena. „Hudební a herecké výkony těchto osobností nás provázejí už od dětství a mají náš obrovský respekt. Je jen málo rodáků, které bychom chtěli zvěčnit, ale na tyto umělce jsme pyšní, protože toho dokázali opravdu hodně a kromě umu mají i vysoký morální kredit. Věřím, že to většina lidí cítí podobně,“ říká spoluautor malby Jakub Šanda.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.