Zdroj: Deník

Začátky vzniku centra přibližuje Lucie Gerndtová, předsedkyně spolku, koordinátorka a lektorka. "Nejdříve jsme fungovali v pronajatých prostorách na Zájezku, naše aktivity jsme dělali na dobrovolnické bázi, spíše z nadšení pro děti. Mezitím jsme komunikovali s městysem a žádali o dotace a prostory pro naši činnost. Od roku 2017 máme k bezplatnému užívání prostor v budově městyse," říká.

V centru ženy najdou hračky a pomůcky pro rozvoj dětí, k dispozici je přebalovací pult, ohřívač kojeneckých lahví, nočníky, varná konvice. "Během běžného roku pořádáme pravidelně setkání pro rodiče s dětmi: aktivizační cvičení, tvoření, básničky a písničky. Každý týden máme Indiánský klubík, pořádali jsme předporodní přednášky, kurz masáže miminek, canisterapii, kurz první pomoci, pískování, angličtinu, workshopy a třeba vánoční setkání," vyjmenovala, jaké aktivity se dějí v centru pro maminky s dětmi.

Nyní je vše omezené, aktivity ženy přesunuly do online prostředí. Zatím nejúspěšnější jsou nyní předporodními kurzy. "Maminky se potřebují dozvědět o tom, co je čeká, na co se připravit. Předporodní kurz je složen ze čtyř přednášek, každou přednášku uvedu jako koordinátorka, hlavní slovo má přednášející Lucie Ottová - dětská sestra, porodní asistentka, laktační poradkyně na novorozeneckém oddělení jindřichohradecké nemocnice," přibližuje.

Podle ní je zájem o online aktivity velký. Maminky se přihlašují i z Ostavy, Brna či Liberce. "To nás utvrzuje v tom, že má smysl pořádat tyto akce. V online pokračují i lekce angličtiny pro školáky a předškoláky," zmínila další aktivitu předsedkyně spolku, koordinátorka a lektorka Lucie.

Koncem listopadu byla vyhlášena podle ní sbírka dárků do Krabice od bot. "Druhým rokem jsme se do akce zapojili a rodiče donesli spoustu hraček, knížek, drogerie a jiné. Mohla jsem zabalit a odvézt 13 krabic s dárky pro potřebné děti. Nyní připravuji velikonoční balíčky, aby si mohli rodiče s dětmi doma tvořit. Balíček obsahuje omalovánky, vystřihovánky, osení na vzklíčení, zápichy na dotvoření a malé překvapení," dodává Lucie.

Infobox: Lucie Gerndtová nyní pracuje také na částečný úvazek jako asistent pedagoga a postupně doplňuje pedagogické vzdělání. V tuto chvíli připravuje letošní první příměstský tábor.