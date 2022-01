Osud rodin ale radnici není lhostejný, proto udělala ještě další vstřícný krok nad rámec svých povinností vůči nájemníkům.“ V okamžiku, kdy si lidé najdou jiné bydlení, město jim uhradí případnou kauci na nový byt. Platí to ale jen do konce března, tedy do konce lhůty, kdy se nájemníci musí vystěhovat,“ uvedl starosta Hlaváč.

Pro obyvatele podzámčí byla zpráva o vystěhování jako blesk z čistého nebe. Řada z nich zatím náhradní bydlení nemá. „Jsou tu lidé, kteří tady bydlí i čtyřicet let. Zatím jsem náhradní bydlení nesehnal, samozřejmě se mi z Protivína nechce. Nejhorší je, že je to velké město, ale byty tu žádné nejsou,“ komentoval situaci jeden z nájemníků objektu u zámku Nikolas, který pracuje a řádně platí nájem.

Malajský královský fond, který vlastní i samotný zámek, plánuje podzámčí přebudovat na kulturní a obchodní centrum. „Mělo by zahrnout mimo jiné i penzion, apartmány, restauraci, kavárnu a pekárnu. Podzámčí chceme kompletně opravit a investovat do něj celkem 150 milionů korun. Rádi bychom zde pořádali akce pro veřejnost, od farmářských trhů přes sezónní akce jako je májka až po vánoční trhy,“ upřesnila Tereza Chvojková mluvčí IC GROUP, která je investičním poradcem malajského fondu.

Protivínský zámek i s podzámčím se zapojí do investičního programu The Royal Capital Club, který založili členové aristokratických rodin včetně královských z východní Asie a další investoři. Areál se stane ubytovacím, vzdělávacím i reprezentativním prostorem majitelů, bude ale přístupný také veřejnosti. Kompletní renovace by měla být hotová do roku 2025.