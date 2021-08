Akci k připomínce okupace 21. srpna 1968 a zároveň letošního kulatého výročí odchodu sovětských vojsk z Československa, organizuje jihočeská pobočka Paměti národa a budějovické občanské sdružení Společně udržme demokracii. Maketa tanku a informační panely s příběhy z celé české republiky spjatými s působením sovětských vojsk na našem území budou na místě do 31. srpna.

„Rozhodli jsme se spojit červnové 30. výročí odchodu posledního sovětského vojáka z Československa s 53. výročím srpnové invaze a propojit tyto události několika příběhy, které pokrývají časové rozmezí mezi koncem války a nástupem komunismu, až po odchod posledního sovětského vojáka z naší republiky. Výstava bude mít retro podobu plakátů, známých už z hojně diskutované pražské výstavy Nikogda ně zabuděm na místě bývalého Koněvova památníku.“ dodává Tomáš Trantina, ředitel jihočeské pobočky Paměti národa.

Zástupce občanské iniciativy Společně udržme demokracii Tomáš Kuboušek doplňuje: „Dnes si už málokdo umí představit, co znamenala přítomnost armády Varšavské smlouvy a masivní nasazení těžké techniky v československých ulicích, jak to bylo děsivé. Je třeba též připomenout, že semknutí občanů a jejich umírněný, ale zjevný odpor, zvrátil plánovaný sovětský příběh o bratrské pomoci. Málokdo řekl invazi jinak než okupace. Legendární je například zapalování letáků, které invazní vojska shazovala na velká města helikoptérami a lidé je velmi rychle sbírali a zapalovali z nich ohníčky. Bohužel, co vojska Varšavské smlouvy nedokázala vojensky, tak zvládla s pomocí kolaborantů v dalších letech. Nevím, zda jsme si z toho vzali ponaučení, že je důležité mít ve vedení země lidi s charakterem, kteří nemyslí jen na svůj prospěch.“