Třeboňští o vhodném povrchu sportoviště pro období, kdy plocha neslouží jako kluziště, dlouze diskutovali. Do rozhodování byli zapojeni i ředitelé a učitelé tělesné výchovy ze základních a středních škol ve městě, které multifunkční sportoviště hojně využívají.

Bruslení na ledě v zimních měsících na Tyršově stadionu je velmi oblíbenou aktivitou. V ostatních měsících roku, kdy není kluzištěm, funguje jako sportoviště pokryté umělým trávníkem. "Ledová plocha a mimo zimní sezonu používaný umělý trávník se dostaly do stavu značného opotřebení, a proto bylo v rozpočtu na letošní rok počítáno s částkou 5 milionů korun, které by pokryly obnovu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.