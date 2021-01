Podrobnosti k omezení pro Deník přiblížil vedoucí Odboru státní správy NP Šumava Jiří Dolejší, jménem Regionální rozvojové agentury Šumava (RRA) zase promluvil její ředitel Miloš Picek.

Odbor státní správy NP Šumava dohlíží na dodržování zákonů na území NP a řeší případné rozpory a problémy, rolbám tedy také povoluje vjezd na území parku. Rolba je totiž motorové vozidlo jako každé jiné a bez povolení do přírodního prostředí národního parku vjet nesmí.

Nutno dodat, že omezení nočních vjezdů, kvůli kterým se obce bouří, platí jen na několika vybraných cestách, jak upozorňuje Jiří Dolejší: „Všude jinde je režim bez časového omezení. Je to z důvodu ochrany ptáků a velkých šelem, např. tetřeva, aby nám o půlnoci rolby nejezdily třeba přes prameny Vltavy a Černou horu.“

Podle původního rozhodnutí z loňského podzimu směly rolby jezdit jen za denního světla. „Původní, striktně ochranářsko-ornitologický požadavek, tedy z pohledu ochrany hlušce, byl, aby rolby jezdily jen mezi 10. a 16. hodinou, tedy přes den,“ vysvětlil Jiří Dolejší. Proti němu se ale obce odvolaly a Ministerstvo životního prostředí, odbro výkonu státní správy coby odvolací orgán, ho vrátil na Státní správu NP k projednání. „Došli jsme po dalších jednáních a další správní úvaze ke kompromisu a ježdění rolbou by mělo více odpovídat jejich představám,“ řekl Jiří Dolejší. „My jsme ustoupili na 7. hodinu ranní a nějakou 18., 19. hodinu.“ Rolby tak mohou jezdit od počátku astronomického úsvitu až do poslední fáze soumraku, je tedy logické, že tyto doby se průběžně mění. „Vypracovali jsme tabulku časů, aby si to zaměstnanci obcí nemuseli složitě orientovat a přepočítávat, v březnu je to třeba až do půl deváté do večera, s tím, jak se prodlužuje den.“

Pro lyžaře omezení neplatí

Národní park Šumava nijak nelimituje lyžaře, ale pouze strojovou údržbu na trasách. „Když si lyžař vezme běžky na nohy a je ochoten si cestu prošlápnout, může se pohybovat na velké většině národního parku po loukách či lesních cestách zcela volně, pokud ovšem nevstupuje do menších označených oblastí I. zón, kam je vstup zakázán.“ To je otázka lesního zákona, nikoli ochranářská, v lesích se smí na lyžích, na koních nebo na kolech jezdit pouze po cestách, nesmí se vjíždět do lesního porostu. To platí všude v republice.

Některé obce už souhlas mají, jako třeba Modrava a Kvilda, jiné na něj ještě čekají, třeba Zadov, Horská Kvilda, Železná ruda nebo Stožec. „Městys Strážný se aktuálně proti původnímu rozhodnutí odvolal, tam to zatím neplatí,“ dodává vedoucí Státní správy parku.

Rozhodnutí na tři roky

Souhlasné rozhodnutí s podmínkami pro úpravu stop rolbou vydává Správa na tři roky, aby obce nemusely každý rok znovu žádat a aby Správa měla zároveň možnost reagovat na případné změny v přírodním prostředí nebo podmínkách. „Je třeba si uvědomit, že se ochranářský pohled v čase mění. Obce se odvolávají na to, že je to dlouholetá tradice, že se jezdí už třicet let. Ale spousta činností byla v parku před třiceti lety povolená, a teď se více reguluje. V případě najíždění stop jsme se snažili najít kompromis. Nechali jsme si udělat odborné posouzení od kolegů z našeho odboru ochrany přírody, od zoologů a ornitologů, kteří mají informace z terénního monitoringu, fotopastí a podobně. Máme vymapováno, kde je větší výskyt zvláště chráněných druhů, jako je tetřev hlušec, tetřívek, popřípadě rys, kteří jsou nejcitlivější na rušení, v zimě i na noční rušení.“

Šumavské obce byly zásadně proti

Miloš Picek, ředitel Regionální rozvojové agentury Šumava, o. p. s., která mimo jiné spravuje projekt Bílá stopa Šumava a provozuje web bilastopa.cz a otázky běžkařských stop se šumavskými starosty řeší, do detailu vysvětlil, proč vlastně mají obce s omezením nočních výjezdů problém. „V novém rozhodnutí z loňského roku bylo několik zásadních věcí, které se obcím příčily, tou nejzásadnější bylo, že rolby budou jezdit od slunce východu do slunce západu,“ říká. „Agentura proto obcím poradila, jakým způsobem se mají odvolat a proč. Obce to udělaly a hned u prvního žadatele to odvolací orgán, krajský odbor životního prostředí, vrátil Správě zpět k přepracování.“

Problematické oblasti jsou čtyři: ochrana přírody, bezpečnost, technologie a časové možnosti rolbařů. „Z hlediska ochrany přírody jsou to dvě věci: jednak před dvěma lety náměstek ministra životního prostředí Mana na dotaz jedné obce odpověděl dopisem, že Správa vnímá údržbu lyžařských stop jako ochranu přírodu: stopa udržuje turistu na daných trasách a on nám pak neplaší tetřevy, rysy a další živočichy v území NP. Ministerstvo tedy jasně řeklo, že stopy potřebujeme,“ přiblížil Miloš Picek. „Za druhé vznikla EIA na tetřevovité ptáky, o kterou si zažádal park a má ji na celou oblast Šumavy. Nezávislí odborníci v ní jasně řekli, že tetřevovitým údržba stop nevadí. Park jde tak proti své odborné a kvalifikované dokumentaci .“

Co se oblasti bezpečnosti běžkařů týká, nepřipadá podle Miloše Picka v úvahu, aby se rolba proplétala přes den mezi turisty. Rolby musejí jezdit v noci nebo nad ránem, i s ohledem na úraz po střetu běžkařky s rolbou, ke kterému došlo před několika lety na Horské Kvildě.

„Co se technologie týká, stopa, která má čas vymrznout a po vlastním položení si odpočinout, je mnohem kvalitnější a vydrží mnohem déle než ta, do které okamžitě vjedou lyžaři a rozbijí ji, což je další přínos pro ochranu přírody: kvalitní a vymrzlá stopa vydrží mnohem déle a rolba nemusí vyjíždět pětkrát týdně, ale stačí třeba dvakrát,“ přidává další argument.

Čtvrtým problémem je čas, kdy rolbaři stopy mohou najíždět. Většinou to totiž dělají ve volném čase a mají vlastní zaměstnání. „Tady na Šumavě si nikdo nemůže dovolit rolbaře zaměstnat na hlavní pracovní poměr, nejsme v Krkonoších, kde pracují na sjezdovkách, takže jim je jedno, jestli jedou sjezdovku nebo stopu. U nás to jsou lidé, kteří přes den dělají dřevorubce nebo hoteliéra a až večer sedne do rolby a jede,“ vysvětlil.