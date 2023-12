Roseč se snaží zachránit stařičké kostelní varhany. Pustil se do nich červotoč

Obec Roseč na Jindřichohradecku chce zachránit varhany v kostele sv. Šimona a Judy. Do téměř 170 let starého hudebního nástroje se pustil červotoč a postupně ho likviduje. Hudební nástroj je sice zatím provozuschopný, ale vzhledem k rozsáhlému poškození už má své limity. Pokud by obec nejednala, mohlo by dojít k nejhoršímu a o varhany přijde. Na záchranu hudebního nástroje Roseč pořádá benefiční koncerty a vznikla také sbírka.

Nástroj od krumlovského varhanáře Franze Jüstla z roku 1858 je prošpikovaný tisícovkami malých chodbiček dřevokazného brouka. | Foto: Deník/Jana Urbanová

Varhany v Roseči jsou autentickým nástrojem krumlovského varhanáře Franze Jüstla. Postavil je v roce 1858. Teď je ale jeho dílo doslova prošpikované tisícovkami malých chodbiček dřevokazného brouka. Rozsah poškození ukázal posudek odborníka. „Hlavním problémem varhan je všude přítomný aktivní červotoč, který ve varhanách a jeho dřevěných konstrukcích působí velmi výrazně. Čerstvé výžerky byly nalezeny v okolí manubrií, klaviatur, na římsách skříně i v píšťališti. Vlivem prožrání červotočem již téměř nehrají rejstříky Kopula minor a major. Nástroj bude celkově brzy neprovozuschopný,“ uvádí zpráva o alarmujícím stavu hudebního nástroje. Varhany obec dříve hojně využívala u příležitosti bohoslužeb, svateb nebo pohřbů. „V současné době je málo varhaníků, ale máme tady pána, který na nástroj hrával a sám se pokoušel také o nějakou opravu, aby se varhany úplně nerozpadly,“ doplnila starostka Roseče Miroslava Beránková s tím, že hudební nástroj nutně potřebuje větší odborný zásah. Záchraně varhan v Roseči pomáhá vypsaná sbírka a benefiční koncerty Vedení obce nechalo v uplynulých týdnech vyčíslit náklady na záchranu varhan, které činí téměř 100 tisíc korun. Během sanace bude hudební nástroj napuštěný speciální chemickou látkou, která ho zakonzervuje a brouka zahubí. Základní ošetření by varhany měly podstoupit na jaře příštího roku. Aby Roseč získala potřebné finance na obnovu hudebního nástroje, zorganizovala několik benefičních koncertů. „Nejbližší z nich je adventní koncert v našem kostele v neděli 17. prosince od 14 hodin. Další koncert chystáme 27. prosince na rosečské farní stodole, kde bude vystupovat netradiční strunné kvarteto Harp Rock Můra. Termín druhého benefičního koncertu je pak 3. února 2024. Bude to od 17 hodin u nás v sále v obecním hostinci a mezi účinkujícímu jsou swingový orchestr pod Základní uměleckou školou v Jindřichově Hradci, kapela William z Českých Budějovic a jindřichohradecká kapela No Surrender,“ upřesnila starostka Roseče s tím, že všichni jsou na tyto akce srdečně zváni. První benefiční koncert se odehrál už 24. října v kostele sv. Šimona a Judy v Roseči. Do kasiček se během akce vybralo něco přes 30 tisíc korun. Na záchranu varhan obec Roseč vyhlásila také veřejnou sbírku, která potrvá do 30. dubna 2024. Na obecním úřadě jsou dvě zapečetěné kasičky a vznikl i transparentní účet u České spořitelny 6900775319/0800. Peníze, které se vyberou nad rámec částky za základní konzervaci hudebního nástroje, poslouží k jeho další důkladnější renovaci.

