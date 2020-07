Lidé na Prachaticku by měli nosit roušky ve všech vnitřních prostorách, tedy v obchodech, sociálních a zdravotnických zařízeních, ve veřejné dopravě nebo na kulturních akcích.

Šéfka jihočeských hygieniků Kvetoslava Kotrbová v neděli potvrdila, že v souvislosti s ohniskem koronaviru na prachatické ubytovně je pozitivních 20 osob. Jde o zaměstnance jedné prachatické firmy – podle dostupných informací společnosti InTiCa Systems – a personál ubytovny.

„Čtrnáct pozitivních osob je v izolaci přímo na ubytovně, dva lidé jsou hospitalizovaní a zbytek je v jiné izolaci,“ upřesnila Kvetoslava Kotrbová. Doplnila, že na ubytovně je zajištěn pravidelný úklid a také dezinfekce prostor, ubytovaným sem dováží stravu.

Dva pacienti ve věku 50 až 60 let s nejvážnějším průběhem koronaviru jsou podle mluvčí jihočeských nemocnic Ivy Novákové hospitalizovaní na infekčním oddělení českobudějovické nemocnice. „Stav jednoho z nich je středně těžký, stav druhého je těžký. Žádný z pacientů v tuto chvíli není připojen na umělou plicní ventilaci,“ řekla v pondělí dopoledne.

Zákaz návštěv v Nemocnici Prachatice

Nemocnice Prachatice vyhlašuje po dohodě s Krajskou hygienickou stanicí Jihočeského kraje od úterý 28. července 2020 zákaz návštěv v souvislosti s narůstajícím počtem případů onemocnění COVID-19 v okrese Prachatice.

Zákaz návštěv je podle mluvčí a. s. Jihočeské nemocnice Ivy Novákové vyhlášen do odvolání. Výjimku může udělit primář příslušného oddělení.

"Provoz nemocnice nebude nijak omezen. Všechna lůžka i ambulance budou v normálním či prázdninovém provozu. Termíny plánovaných operací platí a nemění se," upřesnila Iva Nováková.

Pro personál, pacienty a návštěvníky nemocnice platí povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách nemocnice.

Přítomnost otce u porodu je i nadále možná při dodržení platných hygienických opatření.

Návštěvy jsou také zakázány v domově seniorů

Na základě stanovených opatřeních Jihočeského kraje v návaznosti na zjištění koronavirové nákazy v Prachaticích jsou úterý 28. 7. 2020 zakázány návštěvy v Domově seniorů Mistra Křišťana Prachatice. Návštěvy Vašich blízkých budou umožněny ještě v pondělí 27. 7. 2020 v době od 13.00 hodin do 15.30 hodin.

Kvůli zákazu návštěv v domově seniorů obnovujeme způsob předání nákupů pro klienty, a to v režimu pondělí - středa - pátek, vždy od 12.00 hodin do 15.00 hodin. Nákup bude označený jménem a vložený do připraveného nákupního košíku před hlavním vchodem do domova seniorů (parkoviště). Vstup zahradou nebude veřejnosti umožněn, protože zahrada zůstává přístupná uživatelům.