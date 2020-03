„Největší fronta u nás byla v úterý ráno před galantérkou. I já jsem koupil materiál pro naši babičku, která se do šití pustila. Můj model je od ní,“ uvedl dačický starosta Karel Macků.

Také ostatní obyvatelé Dačic šijí roušky, například pro pro dům s pečovatelskou službou.

„Místní se zajímají i o to, kdo další by roušky ještě potřeboval. A to jsou prostě Dačice. Ještě jednou díky všem, kteří k současnému stavu přistupují odpovědně a ještě jednou díky všem, co myslí i na druhé,“ dodal starosta.

Zdravé město Dačice nabízí koordinaci a distribuci ušitých roušek. Ušité, vyprané na 90 stupňů a vyžehlené roušky je možné po domluvě na telefonním čísle 607 017 894 nebo přes zprávy na facebooku donést na městský úřad, odkud se budou roušky distribuovat.

Šije se i v mateřské škole v Bratrské ulici, kde potřebují vhodný materiál na šití roušek, tedy nejlépe stoprocentní bavlnu nebo plátno. Také tu nabízejí možnost ušité roušky vyvářet a vyžehlit, ale opět po telefonické domluvě na čísle 777 363 462.