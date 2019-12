Už dvacátého prosince se sjeli vánoční lázeňští hosté do Třeboně a zůstali až do Štěpána. Procedury, masáže, procházky, koncerty, kino. A hlavně žádný předvánoční shon, gruntování ani samotářské svátky u televize. Vánoce v lázních Aurora tráví každoročně řada seniorů, ale i rodin s dětmi. I když je tu nejvíce seniorů, letošnímu nejmladšímu vánočnímu lázeňskému hostu jsou teprve dva roky.

Bertiny lázně v Třeboni založil v 19. století místní učitel Václav Hucek. | Foto: Archiv Bertiny lázně

Ve vstupní hale se u vánočního stromečku fotí pár, který si chce z lázní odvézt fotovzpomínku. „Pro mě je to splněný sen. Celý život jsem si přála nebýt o Vánocích doma. A nyní se mi to splnilo,“ říká s rozzářeným úsměvem Věra Majerová, která do třeboňských lázní přijela spolu s Jaroslavem Káškem z Brna. „Mám jedno vnouče, je mu už ale 16 let. Tak jsme si dárky předali před svátky a vyrazili jsme do lázní. Je to tu úžasné. Odpočinek, masáže. Včera jsme byli v kině, koncert Jitky Zelenkové jsme vynechali. Jsme tu už podruhé, utekli jsme sem před prací a před shonem,“ dodala Věra Majerová.